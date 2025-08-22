बिहार में पीएम मोदी और हो गया 'खेला', मंच पर दिखे नवादा से राजद विधायक विभा देवी और रजौली विधायक प्रकाश वीर
By एस पी सिन्हा | Updated: August 22, 2025 15:49 IST2025-08-22T15:46:41+5:302025-08-22T15:49:20+5:30
भाजपा के मंच पर प्रकाश वीर ने आकर राजद को बड़ा झटका दे दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इन लोगों की इच्छा थी की गया का नाम गयाजी रखें।
गयाजीः बिहार के गयाजी की रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आज बिहार को 13 हजार करोड़ की सौगात मिली है। इसके लिए पीएम मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। इसके बाद यहां से बेगूसराय के सिमरिया जाकर नवनिर्मित गंगा ब्रिज का उद्घाटन करने जाएंगे। यह खुशी की बात है। हम आपको बताना चाहते हैं कि गयाजी और बोधगया में लाखों लोग आते हैं। पहले वाले लोग (लालू-राबड़ी) ठीक काम नहीं करते थे। अब गयाजी में फल्गु नदी में सीता सेतु का निर्माण कराया गया है। बोधगया में विशिष्ट अतिथि गृह बनवाया गया है।
हम कई चीजों को लिखवा रहे थे तो गयाजी को, गया लिख रहे थे। इसबीच राजद के दो विधायकों ने तेजस्वी यादव का साथ छोड़ दिया है। शुक्रवार को पीएम मोदी की गया की सभा में नवादा से विधायक विभा देवी और रजौली से विधायक प्रकाश वीर भाजपा के मंच पर मौजूद रहे। नवादा से राजद की विधायक विभा देवी, राजद के पूर्व विधायक राजवल्लभ प्रसाद यादव की पत्नी हैं।
राजबल्लभ प्रसाद यादव को बलात्कार मामले में पिछले दिनों ही पटना हाई कोर्ट से बरी किया गया था। उसके बाद से ही उनके एनडीए में आने के आसार लगाए जा रहे थे। अब विभा देवी के पीएम मोदी के मंच पर आने से इसकी पुष्टि हो गई है। वहीं, प्रकाश वीर को लेकर कुछ महीने से लगातार चर्चा थी कि वे राजद छोड़ेंगे।
पिछले सप्ताह जब तेजस्वी नवादा गए थे उस दौरान भी उन्होंने प्रकाश वीर का टिकट कटने की बातें कही थी। वहीं अब भाजपा के मंच पर प्रकाश वीर ने आकर राजद को बड़ा झटका दे दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इन लोगों की इच्छा थी की गया का नाम गयाजी रखें। आज हमलोगों ने गया का नाम सब दिन के लिए गयाजी हो गया ये सब काम किया जा रहा है।
उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले बिहार में बहुत बुरा हाल था। पहले कोई कपड़ा ठीक से नहीं पहन पाता था। महिलाओं के लिए किसी ने काम नहीं किया था। मुसलमानों के लिए भी कुछ नहीं हुआ था। हमने सबके लिए काम किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से बिहार को पूरा सहयोग मिल रहा है।
इस साल के बजट में राज्य को स्पेशल पैकेज मिला। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी दी गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार में बहुत ज्यादा काम कर दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली सभी क्षेत्रों में काम हो रहे हैं। हाल ही में कुछ नए काम भी करवाए गए हैं। कुछ नए फैसले लिए गए जिसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रति महीना किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सभी को फायदा देने का काम कर रही है। 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दी गई। पहले से कम पैसे में लोगों को बिजली दी जा रही थी, मगर अब यह तय कर ली गई कि 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि 10 लाख सरकारी नौकरी पर हम बहुत आगे बढ़ गया है और 10 लाख रोजगार के बदले अब 39 लाख रोजगार देने की दिशा में काम हो रहा है। अगली बार 5 साल में एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। बिहार में नए उद्योग लगाने के लिए विशेष सहायता दी जाएगी।