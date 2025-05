मुख्यमंत्री नीतीश कुमार "अचेत अवस्था" में?, बढ़ते अपराध को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा-अधिकारी कहते हैं तो सीएम उठते और बैठते हैं, देखें वीडियो

Highlights गोलीबारी और हत्याएं हो रही हैं, लेकिन एक भी समीक्षा बैठक नहीं की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अधिकारी जितना कहते हैं उतना ही करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अब बिहार चलने वाला नहीं है।

पटनाः बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को "भयावह" बताते हुए उन्होंने कहा कि अपराधियों को सरकार ने खुली छूट दे दी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार "अचेत अवस्था" में हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि पटना जैसे राजधानी शहर में एक दिन में पांच-पांच गोलीबारी की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। हालात इतने खराब हैं कि हर जिले में व्यापारी वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है। गोलीबारी और हत्याएं हो रही हैं, लेकिन एक भी समीक्षा बैठक नहीं की जा रही है।

VIDEO | RJD leader Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) on rise in crime in Bihar, says: "There isn't a single district where crimes aren't taking place. Our Chief Minister is in unconscious state, and it's clear that he is no longer fit to govern Bihar. There is no review happening… pic.twitter.com/xccEgO07ei