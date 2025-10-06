त्योहार पर तोहफा, 11 अक्टूबर से दिल्ली-पटना के बीच विशेष वंदे भारत ट्रेन, जानिए टाइमटेबल और किराया

October 6, 2025

bihar chhath diwali bhai dooj Festival gift: पटना से नयी दिल्ली के लिए 02251 संख्या वाली यह ट्रेन 12 अक्टूबर से शुरू होगी।

Highlightsहर मंगलवार, बृहस्पतिवार और रविवार को 16 फेरे लगाएगी।इस विशेष वंदे भारत ट्रेन में 16 डिब्बे होंगे।पटना से सुबह 10 बजे रवाना और रात 11.30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी।

नई दिल्लीः उत्तर रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए 11 अक्टूबर से दिल्ली और पटना के बीच एक त्योहार विशेष वंदे भारत ट्रेन चलाएगा। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है। बयान में कहा गया है कि यह विशेष ट्रेन 15 नवंबर तक इस मार्ग पर चलाई जाएगी। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने कहा, ‘‘आगामी त्योहारों के दौरान यात्रियों की रेलयात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए, रेलवे ने वंदे भारत त्योहार विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है।’’

उपाध्याय ने कहा, ‘‘ये विशेष रेलगाड़ियां त्योहारों के मौसम में यात्रा की बढ़ती मांग को पूरा करेंगी और सभी यात्रियों के लिए आरामदायक एवं सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करेंगी।’’ उन्होंने कहा कि नयी दिल्ली से पटना जाने वाली 02252 नंबर की यह ट्रेन इस अवधि के दौरान 16 चक्कर लगाएगी और हर सोमवार, बुधवार और शनिवार को अपनी सेवायें प्रदान करेगी।

उपाध्याय ने कहा, ‘‘यह ट्रेन नयी दिल्ली से सुबह 8.35 बजे रवाना होगी और उसी दिन रात 9.30 बजे पटना पहुंचेगी। ट्रेन यह दूरी 13 घंटे से भी कम समय में तय करेगी और अलीगढ़, कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, बक्सर और आरा स्टेशनों पर रुकेगी।’’

उन्होंने कहा, ‘‘पटना से नयी दिल्ली के लिए 02251 संख्या वाली यह ट्रेन 12 अक्टूबर से शुरू होगी और हर मंगलवार, बृहस्पतिवार और रविवार को 16 फेरे लगाएगी। यह ट्रेन पटना से सुबह 10 बजे रवाना होगी और उसी दिन रात 11.30 बजे नयी दिल्ली पहुंचेगी।’’ अधिकारियों के अनुसार, इस विशेष वंदे भारत ट्रेन में 16 डिब्बे होंगे।

