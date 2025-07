बिहार में राजनाथ सिंह, उठा आंबेडकर का मुद्दा, लालू यादव के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करेगी BJP

Bihar Assembly Election 2025: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की बिहार इकाई के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बुधवार को कहा कि बाबा साहब भीमराव आंबेडकर का अपमान करने के कारण राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद के खिलाफ पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में निंदा प्रस्ताव पारित किया जाएगा। बैठक शुरू होने से पहले जायसवाल ने पत्रकारों से बात की। इस बैठक में अन्य लोगों के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हो रहे हैं।

भाजपा की बिहार इकाई के प्रमुख ने कहा, ‘‘हम उत्साहित हैं कि रक्षा मंत्री, जो हमारी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, यहां हैं... पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का संकल्प (विजय संकल्प) लेगी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानमंडल के सदस्यों सहित कुल 1,200 नेता बैठक में भाग ले रहे हैं जिसमें हम लालू प्रसाद के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करेंगे क्योंकि उन्होंने हाल में आंबेडकर का अनादर किया था।’’

STORY | Bihar BJP to pass censure motion against Lalu for 'insulting' Babasaheb Ambedkar



READ: https://t.co/uNXL3cfLJYpic.twitter.com/Oke1Nz4axd