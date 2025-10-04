बिहार विधानसभाः योगी के मंत्री चुनावी मैदान में उतरेंगे?, भाजपा सांसदों और विधायकों की ड्यूटी, सीएम योगी करेंगे धुआंधार प्रचार

Highlights योगी सरकार के चार मंत्रियों को भी बिहार में दो-दो लोकसभा क्षेत्रों की ज़िम्मेदारी दी गई है. यूपी के यह सभी दिग्गज भाजपाई अब बिहार की जनता को साधेंगे. योगी आदित्यनाथ के भी चुनावी कार्यक्रम का ऐलान किया जाएगा.

लखनऊः बिहार के विधानसभा चुनाव में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश चुनाव सह प्रभारी बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के शीर्ष नेतृत्व ने यूपी के कई पार्टी सांसदों और विधायकों की फौज बिहार में उतार दी है. इसके साथ ही योगी सरकार के चार मंत्रियों को भी बिहार में दो-दो लोकसभा क्षेत्रों की ज़िम्मेदारी दी गई है.

यूपी के यह सभी दिग्गज भाजपाई अब बिहार की जनता को साधेंगे. जल्दी ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी चुनावी कार्यक्रम का ऐलान किया जाएगा. सीएम योगी भाजपा के स्टार प्रचारक तो रहेंगे ही बिहार चुनावों की घोषणा होने के पूर्व उनके दो कार्यक्रम बिहार के कराए जाने की तैयारी की जा रही है.

यूपी के यह नेता बिहार में मतदाताओं को साधेंगे

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के अनुसार,पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने योगी सरकार के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा, गन्ना विकास राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार और पार्टी के छह सांसद तथा कई विधायकों को बिहार के एक से दो लोकसभा क्षेत्रों की ज़िम्मेदारी सौंपी है.

इन लोक सभा क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले विधान सभा क्षेत्रों में रहकर पार्टी के यह सांसद और विधायक चुनाव प्रचार से संबंधित कार्य देखेंगे. पार्टी के इस फैसले के तहत यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह को आरा क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है.जबकि सीएम योगी के नजदीकी पूर्व मंत्री महेन्द्र सिंह को मिथिला तथा तिरहुत क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है.

परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को बिहार चुनाव के प्रभारी धर्मेन्द्र प्रधान के साथ लगाया गया है. इन दोनों को 48 विधान सभा सीटों के समन्वय का काम सौंपा गया है. इसी प्रकार अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम को बक्सर और एमएलसी मोहित बेनीवाल को किशनगंज में लगाया गया है.

मोदी सरकार में मंत्री रहे गौतमबुद्ध नगर के सांसद डा. महेश शर्मा को मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच प्रचारित करने का जिम्मा सौंपा गया है. बुलंदशहर के सांसद भोला सिंह, फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर और सहारनपुर के पूर्व सांसद राघव लखनपाल तथा कन्नौज के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक भी बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार करेंगे.

योगी सरकार में राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार और सतीश चंद्र शर्मा तथा पूर्व मंत्री उपेन्द्र तिवारी भी बिहार में चुनाव प्रचार बंद होने तक चुनाव मैदान में डटे रहेंगे. योगी सरकार में मंत्री रहे सिद्धार्थ नाथ सिंह की भी बिहार के चुनाव में ड्यूटी लगाई गई है. इसके साथ ही विधायक शलभ मणि त्रिपाठी, सतीश चंद्र द्विवेदी, विनोद सोनकर तथा भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा को भी चुनावी मोर्चे पर उतारा गया है.

कहा जा रहा है कि प्रदेश भाजपा के इन नेताओं की आक्रामक शैली, तेजतर्रार भाषण और जनता से जुड़ाव बिहार की सियासत में नया समीकरण बना सकते हैं. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह को भरोसा है कि इन धुरंधरों की गूंज से विपक्ष की रणनीति धरी रह जाएगी और बिहार में सत्ता की डगर उसके लिए और आसान हो जाएगी. उनका यह भरोसा कितना खरा साबित होगा, यह तो बिहार के चुनाव रिजल्ट से ही पता चलेगा.

