Bihar Assembly: सीएम नीतीश पर हमला, सिन्हा ने कहा-जदयू और राजद के विधायकों ने अध्यक्ष की कुर्सी का सम्मान नहीं किया

Highlights हमने सदन में अपनी पूरी बात रखी है। सब विधायकों ने अध्यक्ष का सम्मान दिया। हमने पहले ही कहा था कि हम बाहर इस्तीफा नहीं देंगे।

पटनाः बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सदन शुरू होते ही अपनी बात को रखने के बाद विजय सिन्हा ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। विजय सिन्हा ने कहा कि उन्हे बहुमत से सदन का अध्यक्ष चुना गया था, वर्तमान राजनीतिक हालात में बहुमत मेरे पक्ष में नहीं है, इसलिए पद का त्याग करता हूं।

उन्होंने सदन के पटल पर अपने अंतिम भाषण में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जमकर सुनाया। उन्होंने अपने पूरे भाषण में कई प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हुए बताया कि कैसे अध्यक्ष पद की गरिमा का उन्होंने सम्मान बढ़ाया। वहीं दूसरी और किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित उनके विधायकों ने अध्यक्ष की कुर्सी का सम्मान नहीं किया।

I would like to tell you that your No Confidence Motion (against him - the Speaker) is unclear. Eight of the nine people's letters, which were received, were not as per rule: Bihar Assembly Speaker Vijay Kumar Sinha, in the House pic.twitter.com/9txlkodo9u