बिहार विधानसभा चुनावः 61 पर लड़े और जीते 6?, हार पर मंथन, कांग्रेस ने सभी 61 प्रत्याशियों को दिया निर्देश-विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें

पटनाः बिहार विधानसभा चुनाव में मात्र छह सीटें जीतने के बाद कांग्रेस ने अपनी हार को लेकर मंथन शुरू कर दिया है। पार्टी नेतृत्व ने बृहस्पतिवार को दिल्ली में स्थित इंदिरा भवन में प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, पूर्व सीएलपी नेता, सभी सांसद-विधायकों के साथ उन 61 प्रत्याशियों को भी बुलाया है, जिन्होंने पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। चुनाव परिणाम आने के बाद प्रदेश नेताओं के साथ कांग्रेस की यह पहली समीक्षा बैठक है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, बैठक का मुख्य एजेंडा विधानसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा और आगे की सियासी रणनीति तैयार करना है।

कांग्रेस ने अपने सभी 61 प्रत्याशियों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिसमें हार के कारणों, स्थानीय मुद्दों के प्रभाव, संगठनात्मक कमजोरियों तथा बूथ स्तर पर पार्टी की स्थिति का उल्लेख हो। यह रिपोर्ट आगे की चुनावी रणनीति का आधार बनेगी।

बैठक में अगले चरण के चुनाव-पंचायत, लोकसभा और अन्य स्थानीय निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठनात्मक सुधारों पर भी चर्चा होने की संभावना है। पार्टी यह तय करेगी कि भविष्य के लिए नए नेताओं और संभावित उम्मीदवारों की पहचान कैसे की जाए, क्या मौजूदा नेतृत्व को पुनर्जीवित किया जाए या संगठन में बड़े पैमाने पर संरचनात्मक बदलाव की आवश्यकता है।

सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस नेतृत्व जन-संपर्क अभियानों, विचार-मंथन शिविरों, जमीनी स्तर पर संगठन के पुनर्गठन तथा सोशल मीडिया पर सक्रियता बढ़ाने जैसे विषयों पर भी विस्तृत विचार करने वाला है। पार्टी को उम्मीद है कि यह बैठक बिहार में उसके राजनीतिक भविष्य के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

