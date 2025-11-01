Bihar Assembly Elections 2025: मतदान करने से पहले इन डॉक्यूमेंट्स को रखें साथ, पूरी लिस्ट यहां

Bihar Assembly Elections 2025: बिहार 2025 के विधानसभा चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है। ये चुनाव 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में होंगे और 243 सदस्यीय राज्य विधानसभा के लिए प्रतिनिधि चुने जाएँगे। बिहार में कुल 7.42 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें से 3.92 करोड़ पुरुष और 3.5 करोड़ महिलाएँ हैं। इसके अलावा, 4 लाख वरिष्ठ नागरिक मतदाता भी हैं, जिनमें से कम से कम 14,000 100 वर्ष से अधिक आयु के हैं, और 14 लाख पहली बार मतदान करने वाले मतदाता हैं।

चुनावों से पहले, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने निर्बाध चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाएँ जारी की हैं। जिन मतदाताओं के पास भौतिक मतदाता पहचान पत्र नहीं है, उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वे अन्य स्वीकृत पहचान दस्तावेजों का उपयोग करके भी अपना वोट डाल सकते हैं।

ECI के अनुसार, मतदाता पहचान पत्र (EPIC) को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन यह मतदान के लिए अनिवार्य नहीं है। इसके बजाय, जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में सूचीबद्ध हैं, वे अपनी पहचान की पुष्टि के लिए मतदान केंद्र पर 12 वैध फोटो पहचान पत्रों में से कोई भी एक दिखा सकते हैं।

मतदान केंद्र पर पहचान के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किए जा सकने वाले 12 दस्तावेज़ यहां दिए गए हैं।

मतदाता पहचान पत्र

पासपोर्ट

ड्राइविंग लाइसेंस

सेवा पहचान पत्र, जो केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किया जाता है

बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक

श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्मार्ट कार्ड

मनरेगा जॉब कार्ड

श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड

फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज़

सांसदों/विधायकों/विधान पार्षदों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र

आधार कार्ड

चुनाव आयोग ने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति का नाम 1 जनवरी, 2003 की बिहार मतदाता सूची में पहले से ही सूचीबद्ध है, तो उसे मतदान करने के लिए कोई अतिरिक्त पहचान पत्र दिखाने की आवश्यकता नहीं है।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और जनता दल (यूनाइटेड) के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) व कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी महागठबंधन के बीच चुनावी मुकाबला कांटे का होने की उम्मीद है।

एनडीए राज्य में सत्ता बरकरार रखने की कोशिश में है, वहीं विपक्षी महागठबंधन सत्तारूढ़ गठबंधन को सत्ता से बेदखल करने की कोशिश में है।

नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएँगे।

