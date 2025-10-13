बिहार विधानसभा चुनावः 15 सीटों की मांग की थी, 6 सीटें दी गईं?, जीतन राम मांझी ने कहा-एनडीए फ़ैसले का विरोध नहीं, पीएम मोदी का शुक्रिया अदा करते हैं, वीडियो

Highlights हम एनडीए गठबंधन को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। एनडीए बिहार में अपनी सरकार बनाने जा रहा है। हम नेतृत्व के साथ खड़े हैं और फैसले का समर्थन करते हैं।

पटनाः बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे की घोषणा के बाद सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के घटक दलों के बीच फिर से मतभेद उभरकर सामने आए हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाली हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) को छह सीट मिलने पर सीट बंटवारे के फार्मूले को लेकर असंतोष जताया है। मांझी ने कहा कि हमने 15 सीटों की मांग की थी लेकिन हमें केवल छह सीटें दी गईं। हम नाराज़ हैं, लेकिन हम एनडीए के फ़ैसले का विरोध नहीं करेंगे। हमें जो मिला है, हम उसी के साथ आगे बढ़ेंगे और इसके लिए हम पीएम मोदी का शुक्रिया अदा करते हैं। बिहार में अच्छा काम हो रहा है। सीट बंटवारे पर हम नेतृत्व के साथ खड़े हैं और फैसले का समर्थन करते हैं। हम एनडीए गठबंधन को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। एनडीए बिहार में अपनी सरकार बनाने जा रहा है।

#WATCH | Patna: On #BiharElections2025, Hindustani Awam Morcha (HAM) leader and Union Minister Jitan Ram Manjhi says, "... We demanded 15 seats but we were given only six seats. We are upset, but we will not oppose the NDA's decision. We will move forward with whatever we have… https://t.co/2wptUj2DLRpic.twitter.com/ILZ9SZN9YT — ANI (@ANI) October 13, 2025

#WATCH | Patna: On Hindustani Awam Morcha (HAM) getting six seats to contest in #BiharElections2025, party leader and Union Minister Jitan Ram Manjhi says, "... We thank PM Modi for this. Good work is being done in Bihar. On seat sharing, we stand with the leadership and we… pic.twitter.com/wVyjqfJZJZ— ANI (@ANI) October 13, 2025

राजग के छोटे सहयोगी दल और राज्यसभा सदस्य उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) को छह सीट मिलने पर असंतोष जताया है। राजग ने रविवार को 243 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव के लिए सीट बंटवारे की घोषणा की थी, जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड (जदयू) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 101-101 सीट पर चुनाव लड़ेंगी।

जबकि शेष सीट छोटे घटक दलों को दी जाएंगी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) 29 सीट पर उम्मीदवार उतारेगी। कुशवाहा ने सीट बंटवारे की घोषणा के बाद देर रात ‘एक्स’ पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लिखा, ‘‘प्रिय साथियों, मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूं। हमें जितनी सीट मिली है, वह आपकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं हैं।

मैं समझता हूं कि यह फैसला उन साथियों को आहत करेगा जो हमारी पार्टी से उम्मीदवार बनने की उम्मीद रखे थे।’’ उन्होंने लिखा, ‘‘आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा। फिर भी मुझे भरोसा है कि आप सभी मेरी और पार्टी की मजबूरियों को समझेंगे। मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि पहले आप सबका गुस्सा शांत हो जाए, फिर खुद समझ पाएंगे कि यह फैसला कितना सही या गलत था।

बाकी बात समय बताएगा।’’ मांझी अपनी पार्टी को मान्यता दिलाने के लिए कम से कम 15 सीट की मांग कर रहे थे। वह दिल्ली में सीट बंटवारे की घोषणा से ठीक पहले पटना लौट आए, हालांकि उन्होंने खुले तौर पर बगावत का रुख नहीं अपनाया। यह पहली बार है जब बिहार में राजग के दोनों छोटे घटक दल बराबर संख्या में सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं।

इधर, पटना में कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने राजग पर तंज कसते हुए कहा, ‘‘सीट बंटवारे से यह साफ है कि भाजपा ने नीतीश कुमार को सीमित कर दिया है। अब तक हर चुनाव में जदयू भाजपा से ज्यादा सीट पर लड़ती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। यह स्पष्ट संकेत है कि आने वाले दिनों में भाजपा जदयू को पूरी तरह निगल जाएगी।’’

