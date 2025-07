Bihar Assembly Election 2025: तेजस्वी यादव ने इंडिया ब्लॉक पार्टियों में 'सीट बंटवारे' पर बातचीत की पुष्टि की

Bihar Assembly Election 2025: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शनिवार (12 जुलाई) को पुष्टि की कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के गठबंधन दलों के बीच सीट बंटवारे पर बातचीत सक्रिय रूप से चल रही है। अपने आधिकारिक 'एक्स' हैंडल पर तेजस्वी ने बताया कि गठबंधन की समन्वय और उप-समितियों की एक बैठक हुई, जिसमें चुनाव संबंधी मुद्दों पर "सार्थक और सकारात्मक चर्चा" हुई।

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को जान से मारने की धमकी मिलने की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए, तेजस्वी यादव ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा, "जाओ और प्रधानमंत्री से कहो कि बिहार में जंगलराज लौट आया है।" यह टिप्पणी वर्तमान एनडीए सरकार के तहत राज्य में बिगड़ती कानून-व्यवस्था को उजागर करने के उद्देश्य से की गई थी।

तेजस्वी यादव ने पटना के रामकृष्ण नगर इलाके में व्यवसायी विक्रम झा की हाल ही में हुई हत्या को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। झा, जो एक किराना दुकान के मालिक थे, की मोटरसाइकिल सवार एक अज्ञात हमलावर ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई।

इसे भ्रष्ट ट्रांसफर-पोस्टिंग गठजोड़ का नतीजा बताते हुए तेजस्वी ने कहा, "बेहोश मुख्यमंत्री चुप क्यों हैं? रोज़ाना हो रही सैकड़ों हत्याओं का ज़िम्मेदार कौन है?"

