Bihar Assembly Election: 2025 विधानसभा चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, सीएम नीतीश ने कहा-बीजेपी को हटाना मेरा लक्ष्य, पीएम प्रत्याशी नहीं

Highlights प्रधानमंत्री पद के उम्‍मीदवार नहीं है। सबके साथ मिलकर भाजपा को हटाना चाहते हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी। नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेकर की जा रही बयानबाजी पर भी नाराजगी जाहिर की।

पटनाः बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज महागठबंधन विधानमंडल दल की बैठक में बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार ने साफ-साफ कह दिया कि 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को आगे करना है।

सोमवार को नालंदा में दंत चिकित्सा हॉस्पिटल का उद्घाटन के मौके पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को और आगे बढ़ाने का संकल्प लिया था। साथ ही नीतीश कुमार ने यह भी स्‍पष्‍ट किया कि वह प्रधानमंत्री पद के उम्‍मीदवार नहीं है। वह सबके साथ मिलकर भाजपा को हटाना चाहते हैं।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी। बैठक में नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेकर की जा रही बयानबाजी पर भी नाराजगी जाहिर की।

उन्‍होंने विधायक दल के नेता अजीत शर्मा और अन्‍य विधायकों को नसीहत भी दी। नीतीश कुमार ने कहा कि ‘शराबबंदी पर जो लोग अनाप-शनाप बोल रहे हैं, क्‍या उन्‍हें यह बात नहीं मालूम है कि सबकी सहमति के बाद शराबबंदी लागू की गई थी? शराबबंदी पर अनाप-शनाप बोलने से अच्‍छा है कि उसे कैसे प्रभावी बनाया जाए, इस पर काम किया जाए।

शराबबंदी के खिलाफ बोलने वाले सभी नेताओं को उन्होंने चेताया। बैठक में जदयू, राजद कांग्रेस, वामदलों की सभी पार्टियों के विधायकों और विधान पार्षदों ने भाग लिया। उल्लेखनीय है कि नीतीश कुमार ने अचानक से एनडीए का दामन छोड़कर महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाने की घोषणा कर दी थी। इससे बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया था।

मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से ऐसी बात कही है, जिससे प्रदेश की राजनीति के गरमाने की संभावना है। वहीं, जदयू समेत महागठबंधन की ओर से लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताया जा रहा है। पटना में रविवार को जदयू के खुला अधिवेशन में जदयू नेताओं ने नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया गया था।

Get the latest Election News Key Constituencies live updates and Election Schedule for Lok Sabha Elections 2019 on www.lokmatnews.in/elections/lok-sabha-elections