Bihar Assembly Anti-paper leak bill: पेपर लीक विरोधी विधेयक बिहार विधानसभा में पारित, 10 साल जेल से लेकर 10000000 रुपए जुर्माने का प्रावधान

Highlights Bihar Assembly Anti-paper leak bill: पेपर लीक विरोधी विधेयक ध्वनि मत से पारित हुआ। Bihar Assembly Anti-paper leak bill: डीएसपी रैंक के अधिकारी मामले की जांच करेंगे। Bihar Assembly Anti-paper leak bill: 10 साल जेल से लेकर 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

पटनाः बिहार विधानसभा में बुधवार को पेपर लीक विरोधी विधेयक ध्वनि मत से पारित हुआ। विपक्ष ने इस दौरान वॉकआउट किया। सरकारी भर्ती परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक और अनियमितता रोकने के उद्देश्य से विधेयक पारित किया गया है। पेपर लीक करने पर 10 साल जेल से लेकर 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। बिल के मुताबिक पेपर लीक को सीरियस क्राइम माना जाएगा। यह नियम राज्य सरकार की तरफ से आयोजित होने वाली सभी परीक्षा में लागू होंगे। इसके तहत डीएसपी रैंक के अधिकारी मामले की जांच करेंगे।

Anti-paper leak bill passed by voice vote in Bihar Assembly today; Opposition stages walk out