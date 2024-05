Bhojpuri Actors Fight Lok Sabha Election: सांसद बनेंगे आपके स्टार, रवि, मनोज, पवन, दिनेश और गुंजन...जानिए कौन मार रहा है बाजी

Highlights 1 जून को लोकसभा चुनाव के तहत होगा अंतिम मतदान भोजपुरी के तीन दिग्गज बीजेपी की टिकट से लड़ रहे हैं चुनाव पवन सिंह और गुंजन सिंह ने निर्दलीय तौर पर लड़ा चुनाव

Bhojpuri Actors Fight Lok Sabha Election: भोजपुरी फिल्मों में अपने अभिनय से लाखों दिलों पर राज करने वाले कलाकार लोकसभा चुनाव 2024 में पसीना बहाते दिखे। चाहे वह पवन सिंह हो या रवि किशन।मनोज तिवारी हो या फिर दिनेश लाल यादव। सभी ने अपनी अपनी लोकसभा सीट पर जमकर प्रचार किया। 30 मई को लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार शाम 5 बजे थम गया। अब एक जून को सातवें चरण के लिए मतदान होगा।

4 जून को परिणाम घोषित किए जाएंगे। इससे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके चहेते स्टार किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और सांसद बनने की रेस में कौन आगे चल रहा है

आपके स्टार कहां से लड़ रहे हैं चुनाव

बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से पावर स्टार पवन सिंह निर्दलीय मैदान में उतर गए। पवन के लिए भारी तदाद में लोग अपने समर्थन देने के लिए चुनावी सभाओं में पहुंचे। पवन पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। कैंची छाप उनका चुनाव चिन्ह हैं।

पवन को मिल रहे भारी समर्थन से वह खुश हैं। पवन को विश्वास है कि वह काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव जीत रहे हैं। बीते दिनों उनके समर्थन में अन्य भोजपुरी कलाकार भी पहुंचे। पवन को यहां पर एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा से टक्कर मिल रही है। देखने वाली बात यह होगी कि पवन को मिल रहा समर्थन क्या उन्हें सांसद बनाएगा।

गोरखपुर लोकसभा सीट से दूसरी बार सांसद बनने के लिए रवि किशन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। पत्नी, बेटी, बेटा सभी रवि किशन के लिए प्रचार कर रहे हैं। 1 जून को मतदाता उनके भाग्य का फैसला करेंगे। सातवें चरण के तहत गोरखपुर सीट के लिए मतदान होगा। रवि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत कर सांसद बने थे। बीजेपी ने दूसरी बार उन पर भरोसा दिखाया है।

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी ने भोजपुरी एक्टर व सांसद दिनेश लाल यादव पर भरोसा दिखाया। उन्हें दूसरी बार टिकट दिया है। इधर, पूर्वांचल लोगों को लुभाने के लिए दिनेश के समर्थन में तमाम भोजपुरी कलाकार आजमगढ़ में चुनाव प्रचार करते दिखे। साल 2019 के चुनाव में दिनेश हार गए थे। लेकिन, उप चुनाव में उन्हें जीत मिली थी।

तीसरी बार मिलेगी जीत, इस उम्मीद से बीजेपी ने एक बार फिर भोजपुरी के दिग्गज कलाकार मनोज तिवारी को चुनावी रण में उतारा है। बीजेपी ने मनोज को दिल्ली की उत्तरी पूर्वी दिल्ली से टिकट दिया। मनोज इस सीट से दो बार भारी मतों से जीतकर संसद पहुंचे।

