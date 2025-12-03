Bhavnagar Complex Fire: आग ने कई अस्पतालों को अपनी चपेट में लिया, चादरों में लिपटे बच्चों को खिड़कियों से बचाया गया, देखें भयावह वीडियो

भावनगर: गुजरात के भावनगर शहर के काला नाला इलाके में कई हॉस्पिटल वाले एक कॉम्प्लेक्स में बुधवार (3 दिसंबर) को भीषण आग लग गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक हॉस्पिटल से करीब 20 बच्चों को बचाया गया। लोकल लोग तुरंत हरकत में आए और लैब से बच्चों और बुज़ुर्गों को निकालना शुरू कर दिया।

सूचना मिलने के बाद, फायर टेंडर मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का ऑपरेशन शुरू किया। बेडशीट में लिपटे बच्चों को खिड़कियों से हॉस्पिटल से बाहर निकालने का एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया। सीनियर अधिकारी भी मौके पर पहुंचे।

आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आग ने कम से कम तीन से चार अस्पतालों को अपनी चपेट में ले लिया। खास बात यह है कि यह कॉम्प्लेक्स शहर के काला नाला इलाके में है। आग सबसे पहले देव पैथोलॉजी लैब में लगी। जल्द ही, यह कैंपस के अंदर अस्पतालों और दूसरे ऑफिसों में फैल गई।

किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। फायर ऑफिसर प्रद्युम्न सिंह जडेजा ने ANI को बताया, "आग बेसमेंट में लगी और पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। हमने स्ट्रेचर और सीढ़ी पर लोगों को बचाया है। हमने अब तक 15-20 लोगों को बचाया है। कोई हताहत नहीं हुआ है।"

