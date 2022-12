दिल्ली पहुंची भारत जोड़ो यात्रा, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी यात्रा में हुईं शामिल, मास्क पहन कुछ दूर चलीं कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष, देखें वीडियो

Highlights यात्रा के दिल्ली प्रवेश करने पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने बदरपुर सीमा पर गर्मजोशी से स्वागत किया सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ यात्रा में शामिल हुईं दिल्ली इकाई के प्रमुख अनिल चौधरी ने राहुल गांधी और यात्रियों का स्वागत किया

नई दिल्ली:राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शनिवार तड़के दिल्ली पहुंची और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने बदरपुर सीमा पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। शक्ति प्रदर्शन के एक बड़े पैमाने पर प्रदर्शन में, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और एआईसीसी की उत्तर प्रदेश प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ राहुल गांधी के साथ शामिल हुईं।

यात्रा के सुबह के पड़ाव के लिए यहां आश्रम चौक पहुंचने से पहले सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ चेहरे पर मास्क लगाकर कुछ मिनट तक चलीं। दिल्ली की सड़कों पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं समेत बड़ी संख्या में लोग चलते नजर आए। यात्रा ने हरियाणा में फरीदाबाद की ओर से दिल्ली में प्रवेश किया। दिल्ली इकाई के प्रमुख अनिल चौधरी ने बदरपुर में दिल्ली की सीमा पर गांधी और यात्रियों का स्वागत किया और यात्रा में कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी भी शामिल हुए।

बाद में, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ शामिल हुईं। यह दूसरी बार है जब सोनिया गांधी यात्रा में शामिल हुई हैं। इससे पहले, उन्होंने अक्टूबर में कर्नाटक में कांग्रेस के मेगा मार्च में भाग लिया था। प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में यात्रा में शामिल हुई थीं।

#WATCH | Former Congress chief Sonia Gandhi, party General Secretary Priyanka Gandhi Vadra along with husband Robert Vadra join Rahul Gandhi as 'Bharat Jodo Yatra' marches ahead in the national capital Delhi. pic.twitter.com/EfLkTpsNJv