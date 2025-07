"भगवा जीत गया...", मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी होने पर बोलीं साध्वी प्रज्ञा

Malegaon Bomb Blast Case: पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को साल 2008 में मालेगांव बम ब्लास्ट केस में बरी कर दिया गया है। मुंबई की विशेष अदालत ने साध्वी प्रज्ञा समेत सातों आरोपियों को बरी कर दिया है और पीड़ित परिवारों को दो लाख देने का आदेश दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद साध्वी प्रज्ञा ने मीडिया से बात करते हुए इसे भगवा की जीत बताई। प्रज्ञा ने कहा, "आज भगवा की जीत हुई है, हिंदुत्व की जीत हुई है और ईश्वर दोषियों को दंड देगा। हालाँकि, भारत और भगवा को बदनाम करने वालों को आपने गलत साबित नहीं किया है।"

उन्होंने कहा, "मैंने शुरू से ही कहा था कि जिन्हें जाँच के लिए बुलाया जाता है, उसके पीछे कोई आधार होना चाहिए। मुझे जाँच के लिए बुलाया गया और मुझे गिरफ्तार करके प्रताड़ित किया गया।"

प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने आगे कहा, "इसने मेरा पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। मैं एक साधु का जीवन जी रही थी, लेकिन मुझ पर आरोप लगा दिए गए, और कोई भी स्वेच्छा से हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। मैं जीवित हूँ क्योंकि मैं एक संन्यासी हूँ। उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत भगवा को बदनाम किया।"

