अपनी बेटी के सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही अप्लाई करें इन 5 स्कीम्स में, जानें कैसे करना होगा निवेश
By अंजली चौहान | Updated: August 23, 2025 05:17 IST2025-08-23T05:17:18+5:302025-08-23T05:17:18+5:30
Best Saving Schemes for Girl Child: भारत में कुछ योजनाएं हैं जो बालिकाओं के भविष्य के लिए लाभकारी हो सकती हैं
Best Saving Schemes for Girl Child: भारत में बालिकाओं के कल्याण, शिक्षा और सुरक्षित भविष्य के लिए वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं हैं। भारत सरकार अपने देश की बेटियों के लिए समय-समय पर कई योजनाओं की सौगात देती है जिससे वह और उनके माता-पिता बेहतर भविष्य के लिए लड़कियों को सशक्त बना सके।
आइए आपको 5 ऐसी स्कीम के बारे में बताते हैं जो भारत को बालिकाओं से प्यार करने और उनका पालन-पोषण करने के लिए प्रेरित करती हैं।
1- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (BBBP)
यह भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक व्यापक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसका व्यापक उद्देश्य बालिकाओं को बचाना और शिक्षित करना है। यह कोई प्रत्यक्ष वित्तीय योजना नहीं है, बल्कि एक अभियान है जो सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर विभिन्न हस्तक्षेपों को आपस में जोड़ता है।
मुख्य उद्देश्य
लिंग-भेदभावपूर्ण, लिंग-चयनात्मक उन्मूलन को रोकना।
बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना।
बालिकाओं की शिक्षा और भागीदारी को बढ़ावा देना।
लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देना और लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करना।
बीबीबीपी अभियान के तहत, कई योजनाओं को बढ़ावा दिया जाता है और उन्हें आपस में जोड़ा जाता है, जिनमें सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) सबसे प्रमुख है।
2- सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)
यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सरकार समर्थित एक छोटी बचत योजना है, जिसे विशेष रूप से बालिकाओं की भविष्य की शिक्षा और विवाह के लिए डिज़ाइन किया गया है।
मुख्य विशेषताएँ:
पात्रता: बालिका के माता-पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा उसके 10 वर्ष की आयु से पहले उसके लिए खाता खोला जा सकता है। एक परिवार अधिकतम दो खाते खोल सकता है।
ब्याज दर: वित्तीय वर्ष 2025-2026 (जुलाई से सितंबर 2025) की दूसरी तिमाही के लिए ब्याज दर 8.2% प्रति वर्ष है, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है। दर तिमाही संशोधित की जाती है।
जमा: खाता खोलने की तिथि से 15 वर्षों तक एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम ₹250 और अधिकतम ₹1.5 लाख जमा किए जा सकते हैं।
परिपक्वता: खाता खोलने की तिथि से 21 वर्ष बाद या लड़की की 18 वर्ष की आयु होने पर उसकी शादी होने पर परिपक्व होता है।
कर लाभ: यह योजना आयकर अधिनियम की धारा 80सी के अंतर्गत तीन गुना कर लाभ प्रदान करती है, जहाँ योगदान, अर्जित ब्याज और परिपक्वता राशि सभी कर-मुक्त हैं।
3. बालिका समृद्धि योजना (बीएसवाई)
यह योजना गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवनयापन करने वाले परिवार की बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी।
मुख्य विशेषताएँ:
पात्रता: यह योजना 15 अगस्त, 1997 को या उसके बाद बीपीएल परिवार में जन्मी बालिकाओं के लिए है। लाभ प्रति परिवार दो बालिकाओं तक सीमित हैं।
वित्तीय सहायता:
माँ को जन्म के बाद ₹500 का अनुदान दिया जाता है।
स्कूली शिक्षा के प्रत्येक वर्ष के लिए एक वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिसकी राशि ₹300 से ₹1,000 तक होती है, जब तक कि लड़की कक्षा 10 पूरी नहीं कर लेती।
उद्देश्य: लड़कियों के जन्म और शिक्षा को प्रोत्साहित करना और बालिकाओं के प्रति नकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण को बदलना। यह राशि, अर्जित ब्याज सहित, लड़की के 18 वर्ष की होने पर निकाली जा सकती है, बशर्ते वह अविवाहित हो।
4. माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना (NSIGSE)
यह केंद्र सरकार की एक योजना है जिसका उद्देश्य माध्यमिक विद्यालयों में लड़कियों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों की लड़कियों के नामांकन और उनके स्कूल में बने रहने को बढ़ावा देना है।
मुख्य विशेषताएँ:
पात्रता: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों की अविवाहित लड़कियाँ जिन्होंने कक्षा 8 की परीक्षा उत्तीर्ण की है और 16 वर्ष से कम आयु की हैं।
लाभ: नामांकन के समय लड़की के नाम पर ₹3,000 की सावधि जमा की जाती है। लड़की 18 वर्ष की आयु और कक्षा 10 उत्तीर्ण करने के बाद ब्याज सहित परिपक्वता राशि निकाल सकती है।
5- पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)
यह खाता सिर्फ बालिकाओं के लिए नहीं है, फिर भी नाबालिग के नाम पर भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) खाता खोला जा सकता है, जिससे यह बेटी के भविष्य के लिए एक व्यवहार्य दीर्घकालिक निवेश विकल्प बन जाता है।
मुख्य विशेषताएँ:
पात्रता: कोई भी भारतीय निवासी अपने लिए या किसी ऐसे नाबालिग की ओर से, जिसका वह अभिभावक हो, PPF खाता खोल सकता है।
ब्याज दर: PPF पर वर्तमान में ब्याज दर 7.1% प्रति वर्ष है, जो वार्षिक चक्रवृद्धि होती है।
जमा: न्यूनतम ₹500 और अधिकतम ₹1.5 लाख प्रति वर्ष जमा किए जा सकते हैं। माता-पिता और नाबालिग के खाते में संयुक्त रूप से जमा की जाने वाली अधिकतम राशि ₹1.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
परिपक्वता: PPF खाते की दीर्घकालिक अवधि 15 वर्ष होती है। परिपक्वता के बाद इसे पाँच-पाँच वर्षों के ब्लॉक में बढ़ाया जा सकता है।
कर लाभ: पीपीएफ भी एसएसवाई योजना के समान ईईई (छूट, छूट, छूट) श्रेणी के अंतर्गत कर लाभ प्रदान करता है।
राज्य-विशिष्ट योजनाएँ
भारत के कई राज्यों में बालिकाओं के कल्याण के लिए अपनी योजनाएँ भी हैं। कुछ उल्लेखनीय उदाहरणों में शामिल हैं:
कन्याश्री प्रकल्प (पश्चिम बंगाल): यह योजना गरीब और वंचित बालिकाओं को सशर्त नकद हस्तांतरण प्रदान करती है ताकि उन्हें 18 वर्ष की कानूनी आयु तक स्कूल में बने रहने और विवाह में देरी करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। यह योजना 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर वार्षिक छात्रवृत्ति और एकमुश्त अनुदान प्रदान करती है।
लाडली योजना (दिल्ली): दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना बालिकाओं की शिक्षा के विभिन्न चरणों, जन्म से लेकर कक्षा 12 तक, में सावधि जमा के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य बालिकाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार लाना, स्कूल छोड़ने वालों की संख्या को कम करना और उनकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
मुख्यमंत्री राजश्री योजना (राजस्थान): यह योजना बालिकाओं की शिक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उनके माता-पिता को उनके जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक किश्तों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
किसी योजना का चयन करते समय, विशिष्ट लक्ष्यों पर विचार करना महत्वपूर्ण है, जैसे कि अल्पकालिक या दीर्घकालिक वित्तीय आवश्यकता के लिए बचत, साथ ही जोखिम उठाने की क्षमता, क्योंकि सरकार समर्थित योजनाएं कम जोखिम के साथ गारंटीकृत रिटर्न प्रदान करती हैं।