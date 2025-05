जून के महीने में घूमने का बना रहे प्लान, तो बिल्कुल मिस न करें ये प्लेसेस; ट्रिप का मजा होगा दोगुना

Best Places To Visit In June 2025: भारत में जून के महीने में कुछ इलाकों को मानसून का सीजन होता है। वहीं, कई राज्यों में छुट्टियां होती है ऐसे में यह महीना घूमने के लिए काफी पॉपुलर और व्यस्त होता है। यह महीना पारिवारिक यात्राओं के लिए सबसे लोकप्रिय समय में से एक बन जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए, हमने गर्मियों की छुट्टियों के लिए एकदम सही जगहों की एक सूची तैयार की है, जो पूरे परिवार के लिए ढेरों गतिविधियाँ पेश करती हैं और साथ ही ठंडा मौसम भी सुनिश्चित करती हैं। जून में भारत में घूमने के लिए कुछ बेहतरीन जगहें हैं।

तो आइए बताते हैं आपको कि आप अपनी जून की छुट्टियाँ कहाँ प्लान कर सकते हैं, जिसमें पचमढ़ी, वागामोन, चिकमगलूर और गंगटोक जैसी जगहें शामिल हैं।

1- औली, उत्तराखंड

औली हर मौसम में पसंदीदा जगह है, यहाँ बर्फबारी, शानदार शीतकालीन खेल और बहुत कुछ देखने को मिलता है। जून में, यह उन लोगों के लिए एक स्वर्ग है जो अपनी गर्मियों की छुट्टियों के लिए एकदम सही जगह की तलाश में हैं। जंगली फूलों से लदी हरी-भरी घाटियों के मनोरम दृश्यों से लेकर साहसिक गतिविधियों में शामिल होने के भरपूर मौकों तक। जून में औली में भारी बारिश नहीं होती है, लेकिन कभी-कभार होने वाली बारिश मौसम को ठंडा और आसपास के वातावरण को हरा-भरा बनाने में मदद करती है। औली में देखने के लिए कुछ बेहतरीन जगहों में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, त्रिशूल पीक, गोरसन बुग्याल और औली झील शामिल हैं।

2- वागामोन, केरल

जून में 20 से 24 डिग्री सेल्सियस के औसत तापमान के साथ, वागामोन सुखद मौसम, ठंडी शाम और हरे-भरे, लुढ़कते पहाड़ों की तलाश करने वाले पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। कभी-कभी होने वाली बारिश बाहरी सुंदरता को बढ़ाती है, जिससे यह घूमने के लिए एक आकर्षक जगह बन जाती है। वागामोन में घूमने के लिए कुछ बेहतरीन जगहों में करिकाडु व्यू पॉइंट, मुरुगन हिल, वागामोन मीडोज लेक, वागामोन पाइन फ़ॉरेस्ट, पट्टुमलाई चर्च, थंगल हिल और वागामोन ऑर्किडेरियम और फ्लोरीकल्चर प्रोजेक्ट शामिल हैं।

3- चिकमगलूर, कर्नाटक

कर्नाटक में चिकमगलूर एक हरा-भरा स्वर्ग है, जो आश्चर्यजनक झरनों, गुफा प्रणालियों, वन पगडंडियों, लहराते घास के मैदानों और कॉफी बागानों का घर है, जो इसे जून में भारत में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक बनाते हैं, जब आप अपनी छुट्टियों के लिए गर्मियों के गंतव्यों की तलाश कर रहे हों। जून में 20-25 डिग्री सेल्सियस पर राज्य के अधिकांश हिस्सों की तुलना में ठंडा, यह हिल स्टेशन सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए एक आदर्श स्थान है। और जून में मानसून के मौसम की शुरुआत होने के साथ, यह प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान है। चिकमगलूर के कुछ शीर्ष आकर्षणों में हेब्बे झरने, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य, मुल्लायनगिरी चोटी, बाबा बुदनगिरी चोटी और कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं।

4- पचमढ़ी, मध्य प्रदेश

वैसे तो मध्य प्रदेश का अधिकांश हिस्सा जून की भीषण गर्मी झेलता है लेकिन पचमढ़ी ठंडा और सुहावना बना हुआ है। 28 से 32 डिग्री सेल्सियस के औसत तापमान के साथ, यह मध्य प्रदेश की आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता को देखने के इच्छुक लोगों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। पचमढ़ी में प्राकृतिक चमत्कारों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की एक श्रृंखला है, जिसमें झरने, चट्टान से बनी गुफा प्रणाली और वन्यजीव अभ्यारण्य शामिल हैं। पचमढ़ी में घूमने के लिए कुछ बेहतरीन जगहों में बी फ़ॉल्स, पांडव गुफाएँ, जटाशंकर मंदिर, डचेस फ़ॉल्स, रीचगढ़ (भालू का निवास), अप्सरा विहार, धूपगढ़ और प्रियदर्शिनी पॉइंट शामिल हैं।

5- येलागिरी, तमिलनाडु

येलागिरी अपने कई आकर्षणों और प्राकृतिक सुंदरता के कारण बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी उम्र के लोगों के लिए एक आदर्श गंतव्य है। गर्मियों की छुट्टियों के दौरान, जब परिवार आम तौर पर एक साथ यात्रा करते हैं। येलागिरी के कुछ शीर्ष आकर्षणों में क्लाउड फ़ॉरेस्ट एंटरटेनमेंट पार्क, स्वामीमलाई हिल्स, फ़ंडेरा पार्क, येलागिरी नेचर पार्क, जपगमपराई फॉल्स, नीलावूर झील, सरकारी हर्बल फ़ार्म और पुंगानूर झील शामिल हैं।

Web Title: Best Places To Visit In June 2025 know here Everything from the cost of the trip