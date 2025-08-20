BEST Election Results: उद्धव-राज ठाकरे की जोड़ी फेल?, सभी 21 सीटों पर हार, शिवसेना (उबाठा)-मनसे पैनल को बेस्ट क्रेडिट सोसायटी में करारी शिकस्त

Highlights BEST Election Results: दलों के बीच संभावित गठबंधन के रूप में देखा जा रहा है। BEST Election Results:दलों के प्रमुख क्रमशः चचेरे भाई राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे हैं। BEST Election Results: चुनाव में धन का बोलबाला रहा।

मुंबईः शिवसेना (उबाठा)-महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) का पैनल बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (बेस्ट) से जुड़े कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी के चुनाव में सभी 21 सीटों पर हार गया। इस चुनाव के लिए दोनों पार्टियों के साथ आने के बाद से उनके बीच पूरे महाराष्ट्र में गठबंधन की चर्चा तेज हो गयी है। बेस्ट कामगार सेना (शिवसेना-उद्धव बालासाहेब ठाकरे से संबद्ध) के अध्यक्ष सुहास सामंत ने बुधवार को कहा, ‘‘सभी 21 उम्मीदवारों की हार आश्चर्यजनक है।’’ मनसे और शिवसेना (उबाठा) यह चुनाव लड़ने के लिए साथ आए थे, जिसे दोनों दलों के बीच संभावित गठबंधन के रूप में देखा जा रहा है।

इन दोनों दलों के प्रमुख क्रमशः चचेरे भाई राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे हैं। मुंबई महानगरपालिका के उपक्रम बेस्ट के कर्मचारियों से जुड़ी हाई-प्रोफाइल सहकारी ऋण समिति के चुनाव के लिए सोमवार को मतदान हुआ। मतगणना मंगलवार को शुरू हुई और देर रात तक जारी रही। शशांक राव के प्रतिद्वंद्वी पैनल ने सबसे ज़्यादा 14 सीटें जीतीं।

सामंत ने दावा किया, ‘‘इस चुनाव में धन का बोलबाला रहा।’’ बेस्ट क्रेडिट सोसाइटी का चुनाव लड़ने के लिए शिवसेना (उबाठा) और मनसे ने ‘उत्कर्ष’ नाम का एक पैनल गठित किया था। इस पैनल में 21 सदस्य थे, जिनमें से शिवसेना (उबाठा) से 18, मनसे से दो और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संघ से एक सदस्य थे।

मनसे नेता संदीप देशपांडे ने सोमवार को आरोप लगाया कि बेस्ट क्रेडिट सोसायटी में मतदाताओं को लुभाने के लिए धन का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह चुनाव राज्य में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए शिवसेना (उबाठा) और मनसे के बीच संभावित गठबंधन की अटकलों के बीच हुआ है, जिसमें बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) का चुनाव भी शामिल है।

शिवसेना (उबाठा) और मनसे के नेताओं ने कहा था कि बेस्ट में मनसे के पास पर्याप्त संख्याबल नहीं है, लेकिन यह चुनाव दोनों पार्टियों को राज्य में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों से पहले एक साथ आने का मौका देगा। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को दोनों दलों की एकता का राजनीतिक संदेश भी मिलेगा।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) प्रसाद लाड ने सहकारी ऋण समिति चुनावों के लिए 'सहकार समृद्धि' पैनल की घोषणा की थी। एक अधिकारी ने पहले बताया था कि चुनाव मैदान में पांच पैनल हैं, जिनमें से एक यूनियन नेता शशांक राव का है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना से संबद्ध एक यूनियन भी है।

बेस्ट एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड में इस निकाय के मौजूदा और पूर्व कर्मचारी सदस्य हैं, जो निर्वाचक मंडल का गठन करते हैं। इस क्रेडिट सोसाइटी के 15,000 से ज़्यादा सदस्य हैं और वर्षों से इस पर बेस्ट कामगार सेना का दबदबा रहा है, जो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (उबाठा) से संबद्ध है।

