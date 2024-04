Bengaluru Water Crisis: बागवानी और व्हीकल धोने के लिए पेयजल का किया इस्तेमाल, बेंगलुरु जल बोर्ड ने 407 लोगों से 20.3 लाख रु वसूले

Bengaluru Water Crisis:बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड (BWSSB) ने शहर में रह रहे 407 लोगों पीने वाले पानी का इस्तेमाल बागवानी और व्हीकल धोने पर उनके विरुद्ध 20.3 लाख का जुर्माना के रूप में वसूल है। यही लोग पिछले 2 महीने से पानी की कमी समस्या का सामने कर रहे हैं।

हालांकि, 10 मार्च के बाद बोर्ड ने बेंगलुरु शहर में पेयजल के पानी को इस तरह से इस्तेमाल करने पर 5000 रुपए का फाइन लगा रखा था। लेकिन, अगर कोई यह साबित कर देता है कि उनका पानी दोबारा से रीयूज हुआ, तो उस पर किसी भी प्रकार का कोई फाइन नहीं लगेगा। अगर कोई इस कार्य को दोहराता है तो उसपर 500 रुपए अलग से फाइन लगेगा।

"We have fined 407 persons till April 9 & collected Rs 20.3 lakh from the violators so far," said a BWSSB officer. https://t.co/QvnysJCFtI



