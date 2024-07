Bengaluru GT Mall: ग्राहक ध्यान दें... जीटी मॉल 7 दिन के लिए बंद है, सरकार ने क्यों लिया फैसला

Highlights सात दिनों के लिए जीटी मॉल बंद धोती पहने किसान को नहीं दी गई थी एंट्री किसान समूह ने मॉल के बाहर किया था विरोध प्रदर्शन

Bengaluru GT Mall: बीते दिनों पहले बेंगलुरु में एक किसान को मॉल के अंदर इसलिए प्रवेश नहीं दिया गया, क्योंकि उसने धोती पहना था। इसके बाद किसानों ने मॉल के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदेश की कांग्रेस सरकार को बीजेपी ने टारगेट पर लिया। अब सरकार ने गुरुवार को जानकारी दी है कि मॉल को सात दिनों के लिए बंद कर दिया है। इस मॉल का नाम है जीटी मॉल।

Bangalore: Karnataka government has proposed to keep GT Mall non-functional for 7 days. The mall authorities denied entry to an elderly man in a dhoti on Tuesday. The Urban Development Minister proposed the mall's closure during the assembly session, and the speaker permitted the… pic.twitter.com/c7wFcJgxga — IANS (@ians_india) July 18, 2024

क्या था मामला

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें बुज़ुर्ग व्यक्ति को उसके पहनावे के कारण मॉल के अंदर फ़िल्म देखने से मना कर दिया गया। इसके बाद से सोशल मीडिया पर लोगों को गुस्सा फूट गया। लोग मॉल के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग करने लगे। इस मुद्दे को चल रहे विधानसभा सत्र में उठाया गया और कर्नाटक के शहरी विकास मंत्री बिरथी सुरेश ने प्रबंधन के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई का वादा किया।

I LIVE IN INDIA, A COUNTRY WHICH DISPLAYS UNITY IN DIVERSITY AND RESPECTS ALL RELIGIONS AND PRACTICES. BUT A MALL IN BENGALURU HAS BROUGHT US ALL TO SHAME.



Bengaluru's GT Mall denies entry to man wearing a traditional attire (dhoti kurta).



The man and his son had come to visit… pic.twitter.com/EuyvpzUiX4 — Vani Mehrotra (@vani_mehrotra) July 17, 2024

विधानसभा में बोलते हुए सुरेश ने कहा, "कानून के अनुसार, सरकार मॉल को सात दिनों के लिए बंद कर सकती है। मैंने बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) के अधिकारियों से बात की और घटना के खिलाफ़ कार्रवाई के तौर पर मॉल को सात दिनों के लिए बंद रखा जाएगा।

BBMP officials arrive at GT World Mall after Karnataka government orders to shut down the Mall which didn't allow an elderly man (Farmer) to enter wearing a dhoti. pic.twitter.com/AsPsp3PZeT — Pinky Rajpurohit 🇮🇳 (@Madrassan_Pinky) July 18, 2024

किसान की पहचान हुई

वायरल हुए एक वीडियो में फकीरप्पा नाम के 70 वर्षीय किसान को अपने बेटे नागराज के साथ फिल्म देखने के लिए वैध टिकट होने के बावजूद मॉल में प्रवेश से वंचित कर दिया गया। पूछताछ करने पर सुरक्षाकर्मी ने कहा कि धोती पहनने वाले लोग मॉल के नियमों के अनुसार प्रवेश नहीं कर सकते। नागराज ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए सरकार से कार्रवाई करने का अनुरोध किया।

स्थानीय किसान यूनियनों ने विरोध प्रदर्शन किया और मॉल के प्रबंधन से किसान से माफ़ी मांगने की मांग की। अभिनेत्री और मॉडल गौहर खान ने इंस्टाग्राम पर इस घटना की निंदा की। उन्होंने लिखा कि यह बिल्कुल शर्मनाक है। मॉल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। यह भारत है और हम सभी को अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए।

Web Title: Bengaluru GT Mall closes 7 days Karnataka goverment announced