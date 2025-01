Bengaluru: बेंगलुरु के इस क्षेत्र में नॉन-वेज व्यंजन परोसने या बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध

Highlights बीबीएमपी ने वायुसेना स्टेशन क्षेत्र के पास मांसाहारी भोजन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया एयरो इंडिया 2025 एयरशो के मद्देनजर लिया गया है यह फैसला यह कदम विमान अभ्यास सत्रों के दौरान पक्षियों के टकराने से बचने के लिए सुरक्षा एहतियात के तौर पर उठाया गया है

बेंगलुरु: एयरो इंडिया 2025 एयरशो के मद्देनजर ब्रुहट बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) ने वायुसेना स्टेशन क्षेत्र के पास मांसाहारी भोजन की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। ब्रुहट बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) वह नगर निगम है जो बेंगलुरु शहर को नियंत्रित करता है।

एयरो इंडिया देश का सबसे बड़ा एयर शो है। यह फरवरी के दूसरे सप्ताह में आयोजित होने वाला है। इस आयोजन से पहले नगर निगम ने घोषणा की है कि 23 जनवरी से आयोजन स्थल के 13 किलोमीटर के दायरे में सभी मीट स्टॉल, होटल, रेस्टोरेंट, मीट, मछली और चिकन की दुकानें बंद कर दी जाएंगी और नॉन-वेज व्यंजन परोसने या बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।

यह कदम विमान अभ्यास सत्रों के दौरान पक्षियों के टकराने से बचने के लिए सुरक्षा एहतियात के तौर पर उठाया गया है। इस कदम से शिकारी पक्षियों, खासकर चील, जो बचे हुए भोजन और मांस के कचरे को खाते हैं, को एयर शो के दौरान आसमान से दूर रखने में मदद मिलने की उम्मीद है।

Karnataka | Aero India-2025 show will be held at Airforce station Yelahanka from Feb 10 to 14. Due to this, sale of non-veg food is prohibited within 13 km radius of the Airforce station from Jan 23 to Feb 17: BBMP pic.twitter.com/aiDFzkdVOl