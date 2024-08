Bengal Bandh Live Updates: टीएमसी कार्यकर्ताओं ने रोकी बीजेपी सांसद की कार, सिलीगुड़ी में किया घेराव; पत्थरों से किया हमला

Bengal Bandh Live Updates: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बुलाए गए बंगाल बंद के जवाब में टीएमसी कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरे। बीजेपी के खिलाफ राज्य की टीएमसी सरकार के कई कार्यकर्ताओं को बीजेपी नेताओं से भिड़ते हुए देखा गया। बुधवार को ऐसे कई वीडियो सामने आए जिनमें राज्य के अलग-अलग हिस्सों में अराजकता फैली नजर आई। टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा कई बीजेपी नेताओं को निशाना बनाया गया है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ताजा वीडियो सिलीगुड़ी का है। जहां बीजेपी के जलपाईगुड़ी के सांसद जयंत कुमार रॉय की कार को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर घेर लिया।

जलपाईगुड़ी के लोकसभा सांसद की कार पर कथित तौर पर पथराव भी किया गया, जो थोड़ी देर बाद मौके से चले गए। मौके पर पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। इस बीच, बुधवार को उत्तर 24 परगना जिले के भाटपारा में हुई झड़पों के बाद, दो लोगों को सिर में गोली लगने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल व्यक्तियों को सुबह करीब 11.30 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनका इलाज जारी है। अस्पताल ने कहा कि डॉक्टर उनकी स्थिति का आकलन कर रहे हैं और उन्हें आईसीयू में कड़ी निगरानी में रखा गया है।

#WATCH | West Bengal | BJP MP Dr. Jayanta Kumar Roy's car was allegedly gheraoed by TMC workers in Siliguri, today. A stone was also pelted at the car. pic.twitter.com/DVZ2jwoUng