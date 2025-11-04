बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार थमने से पहले तेजस्वी यादव ने फिर लगा दी घोषणाओं की झड़ी

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार के आज आखिरी दिन राजद नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित मतदाताओं को लुभाने के लिए कई बड़े ऐलान किया है। एक बार फिर अपनी घोषणाों को दुहराते हुए उन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया जायेगा। साथ ही सरकारी कर्मचारियों को 70 किलोमीटर के दायरे में ही ट्रांसफर किया जायेगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर बिहार चुनाव बाद महागठबंधन की सरकार बनती है तो राज्य के किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि सिंचाई के लिए बिहार के किसानों को हम मुफ्त बिजली देने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि बिहार के किसानों को प्रोत्साहन के तौर पर धान की एमएसपी के अतिरिक्त 300 रुपये प्रति क्विंटल के दर पर बोनस का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा गेहूं पर एमएसपी के अतिरिक्त 400 रुपया प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य में जो किसान हैं जो सिंचाई करते हैं उनको बिजली का इस्तेमाल करना पड़ता है।

उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद सिंचाई के लिए किसानों को बिजली मुफ्त दी जाएगी। तेजस्वी ने कहा कि अभी राज्य सरकार किसानों से सिंचाई के लिए 55 पैसा प्रति यूनिट लेती है, लेकिन इसको जीरो किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने उनकी सरकार बनने पर बिहार के सभी पैक्सों तथा व्यापार मंडल के अध्यक्ष को जनप्रतिनिधि का दर्जा दिए जाने की बात कही।

तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार बनने पर राज्य के 8 हजार 463 पैक्स में कार्यरत लोगों को सहकारिता विभाग से मानदेय देने पर भी हमारी सरकार विचार करेगी। तेजस्वी यादव ने माई-बहिन योजना को लेकर कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो माई-बहिन योजना के तहत एक साल की पूरी राशि यानी 30 हजार एकमुश्त राशि महिलाओं के खाते में भेजे जाएंगे।

उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद 14 जनवरी को हमारी सरकार 1 साल का पूरा पैसा माता-बहनों के खाते में भेज देगी। तेजस्वी यादव ने साफ किया कि पुलिस हो, स्वास्थ्यकर्मी हो या फिर शिक्षक हो, उन सभी का ट्रांसफर 70 किलोमीटर के दायरे में किया जायेगा।

इसका उद्देश्य यह बताया गया कि दूर-दराज के इलाके में ट्रांसफर के कारण सरकारी कर्मचारियों को परिवार से दूर रहना पड़ता है। खासकर महिलाओं को दिक्कत होती है। ऐसे में अगर सरकार बनती है तो उनका ट्रांसफर नजदीक ही कर दिया जायेगा। बता दें कि पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होनी है और आज प्रचार का आखिरी दिन है।

Web Title: Before campaigning ended for the first phase of the Bihar assembly elections, Tejashwi Yadav once again made a flurry of announcements