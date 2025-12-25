साल 2026 जनवरी माह में 1-2 नहीं बल्कि इतने दिन बंद रहेंगे बैंक, आरबीआई ने जारी की पूरी लिस्ट
By अंजली चौहान | Updated: December 25, 2025 05:34 IST2025-12-25T05:34:24+5:302025-12-25T05:34:24+5:30
Bank Holiday January 2026: जनवरी 2026 में, नए साल, स्वामी विवेकानंद जयंती, बिहू वगैरह जैसे कई मौकों और त्योहारों के कारण पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर के बैंकों की ब्रांच कई दिनों तक बंद रहेंगी।
Bank Holiday January 2026: जनवरी 2026 में बैंक कितने दिन काम करेंगे और कितने दिन खुले रहेंगे, इसकी पूरी लिस्ट आरबीआई ने जारी कर दी है। नए साल के साथ जनवरी महीने में जिन ग्राहकों को बैंक में काम करवाना है उनके लिए बैंक अवकाश जानना बेहद जरूरी है। RBI हॉलिडे लिस्ट 2026 के अनुसार, दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर, जनवरी में विभिन्न शहरों में बैंक 10 दिनों तक बंद रहेंगे।
जनवरी 2026 में बैंक छुट्टियां
जनवरी 2026 में, नए साल, स्वामी विवेकानंद जयंती, बिहू, मकर संक्रांति, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती, गणतंत्र दिवस और अन्य जैसे विभिन्न अवसरों और त्योहारों के कारण सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के बैंकों की शाखाएं कई दिनों तक बंद रहेंगी।
1 जनवरी: 1 जनवरी, 2026 को, आइजोल, चेन्नई, गंगटोक, इंफाल, ईटानगर, कोहिमा, कोलकाता और शिलांग में बैंक शाखाएं नए साल के दिन/गान-नगाई के अवसर पर बंद रहेंगी।
2 जनवरी: 2 जनवरी, 2026 को, आइजोल, कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में बैंक शाखाएं नए साल के जश्न/मन्नम जयंती के अवसर पर बंद रहेंगी।
3 जनवरी: 3 जनवरी, 2026 को, लखनऊ में बैंक शाखाएं हजरत अली के जन्मदिन के अवसर पर बंद रहेंगी।
12 जनवरी: 12 जनवरी, 2026 को, कोलकाता में बैंक शाखाएं स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर बंद रहेंगी।
14 जनवरी: 14 जनवरी, 2026 को, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी और ईटानगर में बैंक शाखाएं मकर संक्रांति/माघ बिहू के अवसर पर बंद रहेंगी।
15 जनवरी: 15 जनवरी, 2026 को, बेंगलुरु, चेन्नई, गंगटोक, हैदराबाद और विजयवाड़ा में बैंक शाखाएं उत्तरायण पुण्यकाल/पोंगल/माघे संक्रांति/मकर संक्रांति के अवसर पर बंद रहेंगी।
16 जनवरी: 16 जनवरी, 2026 को तिरुवल्लुवर दिवस के अवसर पर चेन्नई में बैंक शाखाएँ बंद रहेंगी।
17 जनवरी: 17 जनवरी 2026 को उझावर थिरुनल के अवसर पर चेन्नई में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी।
23 जनवरी: 23 जनवरी, 2026 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन/सरस्वती पूजा (श्री पंचमी)/वीर सुरेंद्रसाई जयंती/बसंत पंचमी के अवसर पर अगरतला, भुवनेश्वर और कोलकाता में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी।
26 जनवरी: 26 जनवरी 2026 को अगरतला, अहमदाबाद, आइजोल, बेलापुर, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चेन्नई, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, कोच्चि, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पणजी, पटना, रायपुर, रांची, शिलांग, शिमला, तिरुवनंतपुरम और विजयवाड़ा में बैंक शाखाएं।