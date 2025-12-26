बांग्लादेशी पर्यटकों के लिए सिलीगुड़ी के होटलों में एंट्री बंद, लोगों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अटैक का किया विरोध

Bangladesh Hindu Lynching: भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले का असर भारत में देखने को मिल रहा है। भारतीय लोग हिंदुओं पर हो रहे अटैक का विरोध कर रहे हैं। इस बीच, पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के होटल मालिकों ने बांग्लादेशी पर्यटकों को होटल देने का इनकार कर दिया है।

ग्रेटर सिलीगुड़ी होटलियर्स वेलफेयर एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी उज्ज्वल घोष ने कहा कि सिलीगुड़ी का कोई भी होटल किसी भी बांग्लादेशी टूरिस्ट को रहने की जगह नहीं देगा, यहां तक ​​कि मेडिकल वीज़ा पर आने वालों को भी नहीं।

उज्ज्वल घोष ने कहा, "पिछले साल बांग्लादेश में शुरू हुई स्थिति को देखते हुए, हमने फैसला किया है कि हम सिलीगुड़ी के किसी भी होटल में किसी भी बांग्लादेशी टूरिस्ट को रहने की जगह नहीं देंगे..." हालांकि, उन्होंने कहा कि बाद में, "मानवीय कारणों" से यह तय किया गया कि "सिर्फ़ मेडिकल या स्टूडेंट वीज़ा वाले टूरिस्ट" को ही सिलीगुड़ी के होटलों में रहने या जगह दी जाएगी।

#WATCH | Siliguri, West Bengal | Joint Secretary of the Greater Siliguri Hoteliers Welfare Association, Ujjal Ghosh says, "Considering the situation in Bangladesh that started last year, we made a decision that we would not give accommodation to any Bangladeshi tourist in any… pic.twitter.com/P1UrBkzb9x — ANI (@ANI) December 25, 2025

उज्ज्वल घोष ने कहा कि लेकिन, बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति और वहां के कुछ नेताओं द्वारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर और नॉर्थ-ईस्ट इंडिया की सेवन सिस्टर्स के बारे में दिए गए बयानों को देखते हुए, हम उनका विरोध करते हैं। उन्होंने कहा, ""हमने फैसला किया है कि अब से हम मेडिकल वीज़ा पर आने वाले किसी को भी रहने की जगह नहीं देंगे। हमारा देश पहले आता है; उसके बाद ही हमारा बिज़नेस आता है।"

इस बीच, जंक्शन इलाके में स्थित एक होटल ने घोषणा की है कि वह अब बांग्लादेशी टूरिस्टों को अपने परिसर में रहने की इजाज़त नहीं देगा। मिलेनियम पोस्ट के अनुसार, होटल में “बॉयकॉट बांग्लादेश” लिखे पोस्टर लगाए गए हैं।

इसके अलावा, कुछ वाहन चालकों ने अपने वाहनों पर इसी तरह के स्टिकर चिपकाए और बांग्लादेशी नागरिकों को ट्रांसपोर्ट सर्विस देना बंद कर दिया। होटल के मैनेजर दिलीप मल्लिक ने कहा, “बांग्लादेशियों को भारत में कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं, फिर भी बांग्लादेश में बंगालियों और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं जारी हैं।”

मल्लिक ने कहा, “ऐसे काम बर्दाश्त नहीं किए जा सकते और इसलिए हमारे होटल ने बांग्लादेशी टूरिस्टों को जगह न देने का फैसला किया है।”

बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सभी सेवाओं पर रोक

जंक्शन इलाके के एक स्थानीय व्यापारी सुजान दास ने भी इसी तरह की भावनाएं ज़ाहिर कीं और कथित तौर पर कहा, “हम चाहते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच सभी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट गतिविधियां बंद कर दी जाएं।”

उन्होंने कहा, “ट्रांसपोर्ट, होटल, सामान की बिक्री और यहां तक ​​कि मेडिकल सुविधाओं जैसी सेवाएं अब बांग्लादेशी नागरिकों को नहीं दी जानी चाहिए। हम बांग्लादेश के पूरी तरह से बहिष्कार की मांग करते हैं।”

भारत-बांग्लादेश के बीच तनाव

यह घटनाक्रम बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की खबरों के बाद भारत भर में गुस्सा बढ़ने के बाद सामने आया है, जिसमें 18 दिसंबर को मैमनसिंह में हिंदू मज़दूर दीपू चंद्र दास की कथित तौर पर ईशनिंदा के आरोप में हत्या भी शामिल है। 27 साल के युवक की बेरहमी से हत्या, जिसकी लाश को लटकाकर आग लगा दी गई थी, की भारत में भी कई जगहों पर कड़ी निंदा और विरोध प्रदर्शन हुए हैं।

इस घटना के बाद, सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश ने नई दिल्ली और अगरतला में काउंसलर और वीज़ा सेवाएं निलंबित कर दीं।

इससे पहले, भारत ने पड़ोसी देश में भारत विरोधी घटनाओं को लेकर संबंधों में तनाव के बीच, एक हफ्ते में दूसरी बार बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को तलब किया था। बांग्लादेश के अधिकारियों ने तब से कहा है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि दास ने ईशनिंदा की थी। मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने कहा कि वह दास के नाबालिग बच्चे, पत्नी और माता-पिता का ख्याल रखेगी।

बांग्लादेश के शिक्षा सलाहकार, सीआर अबरार ने अंतरिम सरकार की ओर से दीपू दास के परिवार से मुलाकात की और सहानुभूति व्यक्त करते हुए समर्थन का आश्वासन भी दिया।

