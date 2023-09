Bangalore Bandh: कर्नाटक सरकार ने दिया दखल, निजी परिवहन संघों के महासंघ ने 'बेंगलोर बंद' वापस लिया, जानें पूरा मामला

Highlights कर्नाटक सरकार द्वारा अपने वादों को पूरा करने का आश्वासन देने के बाद यह फैसला हुआ। निजी परिवहन प्रणाली ठप हो गई थी। महासंघ में कुल 32 निजी परिवहन संघ शामिल हैं।

बेंगलुरुः 'कर्नाटक राज्य निजी परिवहन संघों' के महासंघ द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को एक दिवसीय बंद के आह्वान वापस ले लिया गया है। कर्नाटक सरकार द्वारा अपने वादों को पूरा करने का आश्वासन देने के बाद यह फैसला हुआ। ऑटो, टैक्सी, मैक्सी कैब, मालवाहक वाहन और कॉरपोरेट बसों समेत लाखों निजी वाहन सड़कों से नदारद हो गए थे।

निजी परिवहन प्रणाली ठप हो गई थी। महासंघ में कुल 32 निजी परिवहन संघ शामिल हैं। ऑटो यूनियनों ने कर्नाटक में बाइक टैक्सियों पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की है, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है। अन्य मांगों में ड्राइवरों के लिए कल्याण बोर्ड, ऑटो चालकों के लिए बीमा और वाणिज्यिक माल वाहनों पर आजीवन कर शामिल हैं।

The strike of Private operators in #Bengaluru witnessed stone pelting incidents and a @rapidobikeapp captain was also roughed up by the protestors. The associations have been demanding to ban #Rapidopic.twitter.com/GnTcLkdIMS