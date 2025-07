Viral Video: बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सावन में नॉनवेज डिलीवरी के लिए ब्लिंकिट राइडर को रोका, ग्राहक से पूछा उसका धर्म

Viral Video: बजरंग दल के एक सदस्य को ब्लिंकिट राइडर को परेशान करने और सावन के पवित्र महीने में मांसाहारी सामान पहुँचाने पर क्विक कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म के स्टोर मैनेजर को कथित तौर पर धमकाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान मनोज वर्मा के रूप में हुई है, जिसने गाजियाबाद के विजय नगर में डिलीवरी राइडर को रोका। बजरंग दल के सदस्य ने न केवल डिलीवरी राइडर को रोका और उससे पूछा कि वह क्या सामान पहुँचा रहा है, बल्कि ग्राहक को फ़ोन करके उसका धर्म भी पूछा। इस घटना का वीडियो अब कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया है।

स्टोर के मैनेजर मोहनीश ने अपनी शिकायत में बताया कि 15 जुलाई को मनोज वर्मा और उनके साथियों ने सिद्धार्थ विहार स्थित ब्लिंकिट आउटलेट पर धावा बोल दिया था। समूह ने सावन के महीने में कच्चे चिकन की आपूर्ति पर तत्काल रोक लगाने की भी मांग की थी और मांगें पूरी न होने पर दुकान बंद करने की धमकी भी दी थी।

A woman ordered non-veg on Blinkit.

⁰Bajrang Dal tracked the delivery, checked the bag, then called her—asking why she ate meat in Saawan.⁰She’s Christian.



They’ve gone from policing streets to policing your plate at home.pic.twitter.com/oWSvcvldBv