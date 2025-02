Badli Delhi Assembly Election Results 2025 Live: दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव 2000 वोट से पीछे, भाजपा अहीर दीपक चौधरी ने बनाई बढ़त

Highlights Badli Delhi Assembly Election Results 2025 Live: आम आदमी पार्टी के अजेश यादव तीसरे पायदान पर है। Badli Delhi Assembly Election Results 2025 Live: भारतीय जनता पार्टी के अहीर दीपक चौधरी ने बढ़त बना ली है। Badli Delhi Assembly Election Results 2025 Live: भगवा पार्टी 27 साल के लंबे समय के बाद दिल्ली में ठोस वापसी करती दिख रही है।

Badli Delhi Assembly Election Results 2025 Live: दिल्ली में सभी 70 विधानसभा सीटों के रुझान घोषित होना शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 45 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि आम आदमी पार्टी (आप) 25 अन्य सीटों पर आगे है। वोटों की गिनती जारी है, जबकि भगवा पार्टी 27 साल के लंबे समय के बाद दिल्ली में ठोस वापसी करती दिख रही है। दिल्ली के बादली विधानसभा सीट पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव 2000 वोट से पीछे है। भारतीय जनता पार्टी के अहीर दीपक चौधरी ने बढ़त बना ली है। आम आदमी पार्टी के अजेश यादव तीसरे पायदान पर है।

#DelhiElectionResults | BJP';s Manish Choudhary leads from the Okhla seat; AAP's Amanatullah Khan is trailing; as per Election Commission trends pic.twitter.com/Bc5zytJqw4