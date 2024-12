Babasaheb Ambedkar row: अवमानना और विशेषाधिकार हनन मामला?, अमित शाह की टिप्पणी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सौंपे नोटिस

Highlights गृह मंत्री के खिलाफ सदन की अवमानना और विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है। सदन की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली के नियम 188 के तहत नोटिस दिया है। गृह मंत्री ने सदन में जो टिप्पणियां कीं।

नई दिल्लीः राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर से संबंधित गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी को लेकर बृहस्पतिवार को उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही शुरू करने के लिए नोटिस दिया। खरगे ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को सौंपे नोटिस में आरोप लगाया कि शाह ने 17 दिसंबर को उच्च सदन में ‘संविधान की 75 साल की गौरवशाली यात्रा’ पर चर्चा का जवाब देते हुए बाबासाहेब का अपमान किया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री के खिलाफ सदन की अवमानना और विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है।

The Leader of the Opposition in the Rajya Sabha and Congress President Shri @kharge has submitted a privilege notice against the Union Home Minister Amit Shah for his insulting remarks on Dr. Ambedkar in the Rajya Sabha on December 17, 2024.



