Baba Siddique Shot Dead In Mumbai: एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या, हमलावरों ने मारीं गोलियां

मुंबई: महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी के अजित पवार गुट के सदस्य बाबा सिद्दीकी को मुंबई के बांद्रा में गोली मार दी गई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। सूत्रों ने बताया कि शनिवार रात करीब साढ़े नौ बजे सिद्दीकी पर उनके बेटे जीशान जो कि बांद्रा ईस्ट से विधायक हैं, के दफ्तर में तीन गोलियां चलाई गईं। दो लोगों को हिरासत में लिया गया है। अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि कम से कम एक गोली सिद्दीकी के सीने में लगी और उन्हें लगातार कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (सीपीआर) दिया गया। लेकिन वह बच नहीं सके। सिद्दीकी, जो बांद्रा पश्चिम से तीन बार विधायक रहे थे, 48 वर्षों तक कांग्रेस से जुड़े रहे और फरवरी में पार्टी छोड़कर अजीत पवार की एनसीपी में शामिल हो गए थे। जीशान सिद्दीकी को अगस्त में कांग्रेस से निकाल दिया गया था। बता दें कि सिद्दीकी की हत्या महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले हुई, जो इस साल के अंत में होने की उम्मीद है।

VIDEO | Visuals from the spot in Mumbai's Bandra East where NCP leader Baba Siddiqui was shot at earlier today. #BabaSiddiqui



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/XF52vwmFiJ— Press Trust of India (@PTI_News) October 12, 2024