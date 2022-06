Azamgarh bypolls: भाजपा-बसपा गठबंधन ने 8679 मतों से हराया, धर्मेंद्र यादव ने कहा-2024 में सपा का जिताएंगे, अखिलेश यादव आखिर क्यों आजमगढ़ प्रचार रहे दूर!

Highlights आजमगढ़ लोकसभा सीट से इस्तीफा दिए जाने के कारण रिक्त हुई थी। धर्मेंद्र यादव ने भाजपा पर तमाम तरीके के षड्यंत्र रचने के आरोप लगाए। वर्ष 2024 में आजमगढ़ के लोग सपा को एक बार फिर यहां से जिताएंगे।

Azamgarh bypolls: आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी (सपा) के धर्मेंद्र यादव को 8679 मतों से हराया। सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने पराजय के लिए भाजपा और बसपा के 'गठबंधन' को जिम्मेदार करार दिया है।

यादव ने उपचुनाव में अपनी हार के कारणों के बारे में पूछे जाने पर कहा, "मैं अपनी हार के लिए भाजपा-बसपा के गठबंधन को बधाई दूंगा, जो प्रत्यक्ष तौर पर राष्ट्रपति के चुनाव में भी सामने आ गया। आजमगढ़ के चुनाव में यह गठबंधन पहले से ही चल रहा था।" उन्होंने कहा कि अगर वे दोनों गठबंधन करके मुझे हराकर खुश हैं, तो वे अपनी खुशी का इजहार जरूर करें।

गौरतलब है कि आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' ने सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को 8,679 मतों से पराजित किया। यह सीट सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के विधानसभा के लिए चुने जाने के बाद आजमगढ़ लोकसभा सीट से इस्तीफा दिए जाने के कारण रिक्त हुई थी।

We fought election within 12-14 days & got support of people. I lost because of state admin & BJP-BSP alliance which is palpable even in Presidential elections. By 2024, people of Azamgarh will again make the SP win: SP leader Dharmendra Yadav who lost Azamgarh LS by-poll pic.twitter.com/Ozz5LvWhDR