आजादी का अमृत महोत्सवः गृह मंत्री अमित शाह ने कहा-पूरे देश में 20 करोड़ तिरंगे फहराए जाएंगे, 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घरों, दुकानों और कारखानों पर तिरंगा फहराएं

Highlights 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच अपने घरों, दुकानों और कारखानों पर तिरंगा फहराएं। बोपल और घुमा इलाकों के लिए एक जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया। 70,000 घरों में नर्मदा के शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

अहमदाबादः केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को लोगों से अपील की कि वे केंद्र द्वारा मनाए जा रहे ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के तहत 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच अपने घरों, दुकानों और कारखानों पर तिरंगा फहराएं।

शाह ने अहमदाबाद के मणिपुर इलाके में आयोजित एक समारोह में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित इस कार्यक्रम का मकसद आजादी के बाद पिछले 75 साल में हुए देश के विकास को लेकर बच्चों एवं युवाओं के बीच जागरूकता फैलाना और उनमें देशभक्ति की भावना पैदा करना है।

गांधीनगर सीट से लोकसभा सदस्य शाह ने गुजरात में अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण के तहत बोपल और घुमा इलाकों के लिए एक जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया। गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। उन्होंने कहा कि इससे 70,000 घरों में नर्मदा के शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

