अयोध्या रेप कांड: आरोपी के घर बुलडोजर, पीड़िता से मिल रो पड़े मंत्री संजय निषाद, कहा- अत्याचारी की कोई जाति नहीं

Ayodhya rape case: अयोध्या रेप केस की पीड़िता से मिल यूपी के कबीना मंत्री संजय निषाद रो पड़े और कहा कि वो अपने समुदाय की रक्षा नहीं कर सकते, तो फिर किसकी करेंगे। यही नहीं कहा कि आरोपी जिस भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, उस पार्टी के दफ्तर के बाहर जाकर धरना देंगे। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा करने वाले की कोई जाति नहीं होती है।

अयोध्या रेप केस में 2 अगस्त को FIR दर्ज होने के बाद जिला प्रशासन ने शनिवार को बुलडोजर चलाकर आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान की बेकरी को जमींदोज कर दिया है। इस बीच, यूपी सरकार ने थाना और चौकी प्रभारियों को भी निलंबित कर दिया। भदरसा के जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजकरन नायर बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंचे और संपत्ति की पैमाइश की।

#WATCH | Uttar Pradesh | Demolition underway at the bakery of SP leader Moeed Khan, the main accused in the gang rape of a minor girl, in Ayodhya. pic.twitter.com/msA23T12sc