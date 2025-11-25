अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर पर ध्वजारोहण एक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं बल्कि एक नए युग का शुभारंभ, सीएम योगी बोले-सभी को हृदय से अभिनंदन, वीडियो
November 25, 2025
प्रधानमंत्री मोदी और RSS सरसंघचालक मोहन भागवत का उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं।
अयोध्याः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और RSS प्रमुख मोहन भागवत ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के 'शिखर' पर औपचारिक रूप से भगवा ध्वज फहराया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर पर ध्वजारोहण एक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं बल्कि एक नए युग का शुभारंभ है। इस अवसर पर मैं प्रधानमंत्री मोदी और RSS सरसंघचालक मोहन भागवत का उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं।
अयोध्या से लाइव: श्रीराम जन्मभूमि मंदिर ध्वजारोहण महोत्सव। https://t.co/OxscUvaLOQ— BJP (@BJP4India) November 25, 2025
#WATCH | Ayodhya Dhwajarohan | UP CM Yogi Adityanath says, "...Flag hoisting at the grand temple of Bhagwan Ram in Shri Ayodhya Dham is not a 'Poornaahuti' of a 'Yagya' but a beginning of a new era. I thank PM, Modi, on this occassion on behalf of Ram devotees..."— ANI (@ANI) November 25, 2025
(Source: DD) pic.twitter.com/SZsEtz0jlh
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के कर-कमलों से एवं @RSSorg के माननीय सरसंघचालक श्रद्धेय डॉ. मोहन भागवत जी की गरिमामयी उपस्थिति में श्री अयोध्या धाम स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भव्य भगवा ध्वज के आरोहण समारोह में... https://t.co/cCXkq8IpdQ— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 25, 2025
उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने PM नरेंद्र मोदी और RSS सरसंघचालक मोहन भागवत को श्री राम जन्मभूमि मंदिर के 'शिखर' पर फहराए गए भगवा ध्वज और मंदिर में राम लला की मूर्ति के छोटे मॉडल भेंट किए। PM मोदी और RSS सरसंघचालक मोहन भागवत ने पवित्र श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराया, जो मंदिर का निर्माण पूरा होने का प्रतीक है।
10 फीट ऊंचे और 20 फीट लंबे समकोण वाले तिकोने ध्वज पर एक चमकते सूरज की तस्वीर है, जो भगवान श्री राम की चमक और वीरता का प्रतीक है, और इस पर कोविदार वृक्ष की तस्वीर के साथ 'ॐ' लिखा है। पारंपरिक उत्तर भारतीय नागर आर्किटेक्चरल स्टाइल में बने श्री राम जन्मभूमि मंदिर शिखर पर भगवा ध्वज लहराते ही भक्त खुशी से झूम उठे।
इस पर एक चमकते सूरज की तस्वीर है जो भगवान श्री राम की चमक और वीरता का प्रतीक है। इस पर 'ॐ' और कोविदार वृक्ष की तस्वीर भी बनी हुई है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर दिव्य-भव्य भगवा ध्वजारोहण के पावन उत्सव में साक्षी बनने हेतु पधार रहे सभी माननीय अतिथि गण एवं महानुभावों का सत्य, धर्म और करुणा के साकार स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की प्राणप्रिय नगरी श्री अयोध्या धाम में हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन।