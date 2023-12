Ayodhya Dham Ram Mandir: राम की नगरी अयोध्या में 15700 करोड़ रुपये की सौगात, छह वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी, देखें लिस्ट में कौन-कौन शामिल, अमृत भारत ट्रेन में आखिर क्या है खास

Highlights प्रधानमंत्री मोदी एक दिवसीय अयोध्या दौरे पर पहुंचे। रोड शो करते हुए अयोध्‍या रेलवे स्टेशन पहुंचे। 240 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित किया गया है।

Ayodhya Dham Ram Mandir: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में तैयारी शुरू हो गई है। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा है। आज प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने अयोध्या का दौरा कर कई सौगात दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने दो नई अमृत भारत ट्रेनों और छह नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। राम की नगरी अयोध्या में 15700 करोड़ की सौगात दी है।

#WATCH | Ayodhya, Uttar Pradesh: PM Narendra Modi flags off two new Amrit Bharat trains and six new Vande Bharat Trains. pic.twitter.com/Q1aDQc8wG7 — ANI (@ANI) December 30, 2023

#WATCH | People shower flower petals on Prime Minister Narendra Modi as he holds a roadshow in Ayodhya, Uttar Pradesh



PM Modi will inaugurate the Maharishi Valmiki International Airport Ayodhya Dham, redeveloped Ayodhya Dham Railway Station, and flag off new Amrit Bharat… pic.twitter.com/b53mxsHFml — ANI (@ANI) December 30, 2023

प्रधानमंत्री ने देश में सुपरफास्ट यात्री ट्रेनों की नयी श्रेणी ‘अमृत भारत एक्सप्रेस’ को हरी झंडी भी दिखायी। अमृत भारत ट्रेन एक ‘एलएचबी पुश-पुल’ ट्रेन है जिसमें गैर वातानुकूलित बोगियां हैं। इसमें रेल यात्रियों के लिए सुंदर और आकर्षक डिजाइन वाली सीटें, बेहतर सामान रैक, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, एलईडी लाइट, सीसीटीवी, सार्वजनिक सूचना प्रणाली जैसी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं।

Ayodhya, Uttar Pradesh: PM Narendra Modi flags off two new Amrit Bharat trains and six new Vande Bharat Trains. pic.twitter.com/hGRu8ZqYYi — ANI (@ANI) December 30, 2023

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi inaugurates the Ayodhya Dham Junction railway station, in Ayodhya.



Uttar Pradesh Governor Anandiben Patel, CM Yogi Adityanath, Railways Minister Ashwini Vaishnaw are also present. pic.twitter.com/ls97j4eKkE — ANI (@ANI) December 30, 2023

मोदी ने दो नयी अमृत भारत ट्रेन दरभंगा-अयोध्या-आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस और मालदा टाउन-सर एम. विश्वेश्वरैया टर्मिनस (बेंगलुरु) अमृत भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखायी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने छह नयी वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखायी।

#WATCH | PM Narendra Modi interacts with students onboard the Amrit Bharat train in Ayodhya, Uttar Pradesh pic.twitter.com/1bEdAgOp3B — ANI (@ANI) December 30, 2023

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi inaugurates the Ayodhya Dham Junction railway station, in Ayodhya, Uttar Pradesh



Developed at a cost of more than Rs 240 crore, the three-storey modern railway station building is equipped with all modern features like lifts, escalators,… pic.twitter.com/oJMFLsjBnp — ANI (@ANI) December 30, 2023

इनमें श्री माता वैष्णो देवी कटरा-नयी दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस, अमृतसर-दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस, कोयंबटूर-बेंगलुरु कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस, मैंगलोर-मडगांव वंदे भारत एक्सप्रेस, जालना-मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस और अयोध्या-आनंद विहार टर्मिनल वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल हैं।

#WATCH | West Bengal: Kaushik Mitra, Chief Public Relations Officer, Eastern Railway speaks on the first Amrit Bharat train, Malda Town-Bengaluru Amrit Bharat Express, which will be virtually inaugurated by PM Modi, today. https://t.co/qKmyjy3vKXpic.twitter.com/yIueFStGp8 — ANI (@ANI) December 30, 2023

English summary :

Ayodhya Dham Ram Mandir PM Narendra Modi flags Gift of Rs 15700 crore in Ram's city Ayodhya green signal to six Vande Bharat trains see who included list what is special in Amrit Bharat train Uttar Pradesh see video

Web Title: Ayodhya Dham Ram Mandir PM Narendra Modi flags Gift of Rs 15700 crore in Ram's city Ayodhya green signal to six Vande Bharat trains see who included list what is special in Amrit Bharat train Uttar Pradesh see video