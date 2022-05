जम्मू-कश्मीरः अवंतीपोरा इलाके में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में दो आतंकवादी ढेर; कई कर्मचारियों, नागरिकों की हत्या में थे शामिल

May 31, 2022

कश्मीर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने बताया कि आतंकवादी अपराधों के अलावा शाहिद अरिपाल की एक महिला शकीला और लुरगाम त्राल के एक सरकारी कर्मचारी जाविद अहमद की हत्या में शामिल था।

