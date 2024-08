Auto-Taxi strike: दिल्ली-एनसीआर में आज और कल हड़ताल पर रहेंगे ऑटो-टैक्सी चालक, जानिए क्या है कारण

Highlights यूनियनों ने ऐप-आधारित कैब सेवाओं के उनकी आजीविका पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों के विरोध में हड़ताल का आह्वान किया है। उनका तर्क है कि इन सेवाओं से उनकी कमाई काफी कम हो गई है जबकि ऐप कंपनियां ड्राइवरों पर पर्याप्त कमीशन लगाती हैं। इन चिंताओं को उठाने के बावजूद यूनियनों का दावा है कि न तो केंद्र और न ही राज्य सरकारों ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कोई कार्रवाई की है।

नई दिल्ली: दिल्लीवासियों को दो दिनों तक परिवहन संबंधी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि दिल्ली-एनसीआर में ऑटो और टैक्सी चालक संघों ने अपनी आजीविका पर ऐप-आधारित कैब सेवाओं के बढ़ते प्रभाव के विरोध में गुरुवार से हड़ताल की घोषणा की है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर की 15 से अधिक यूनियनों द्वारा आयोजित 22 और 23 अगस्त को ऑटो और टैक्सी चालकों की हड़ताल से लगभग 400,000 वाहन सड़कों से गायब होने की उम्मीद है।

यूनियनों ने ऐप-आधारित कैब सेवाओं के उनकी आजीविका पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों के विरोध में हड़ताल का आह्वान किया है। उनका तर्क है कि इन सेवाओं से उनकी कमाई काफी कम हो गई है जबकि ऐप कंपनियां ड्राइवरों पर पर्याप्त कमीशन लगाती हैं।

इन चिंताओं को उठाने के बावजूद यूनियनों का दावा है कि न तो केंद्र और न ही राज्य सरकारों ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कोई कार्रवाई की है। वे अब इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन के अध्यक्ष किशन वर्मा ने कहा, "हम कई सालों से ओला और उबर जैसी कंपनियों के बारे में सरकारों और विभागों को लिख रहे हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता।"

उन्होंने आगे कहा, "ये कंपनियां अपना पक्ष रखती हैं और सरकार अपना पक्ष रखती है, लेकिन ये कारोबार चंदे के खेल के तौर पर चलता है, जिसमें सरकार भी शामिल होती है। हम इस खेल को ख़त्म करने की मांग करते हैं।"

Delhi: Kishan Verma, President, Delhi Auto Taxi Transport Congress Union says, "For several years, we have been writing to governments and departments about companies like Ola and Uber, but no one listens. These companies present their side, and the government presents its side,… pic.twitter.com/7N0piuuFIH