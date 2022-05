औरंगजेब के मकबरे की बढ़ाई गई सुरक्षा, मनसे नेता ने जमींदोज करने की दी थी धमकी, सियासत हुई तेज

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 18, 2022 11:05 AM

हाल में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (एआईएमईएम) नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने औरंगजेब के मकबरे पर जा कर नमाज अदा की थी। इस पर महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना के साथ साथ राज ठाकरे की मनसे ने भी ओवैसी की आलोचना की थी।

औरंगजेब के मकबरे की बढ़ाई गई सुरक्षा, मनसे नेता ने जमींदोज करने की दी थी धमकी, सियासत हुई तेज

Next