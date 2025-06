"हम फ्लाइट आगे नहीं ले जा सकते...", हांगकांग से दिल्ली आ रहे पायलट का ऑडियो वायरल, तकनीकी खराबी के बाद विमान कराया लैंड

Air India: हांगकांग से दिल्ली आ रही फ्लाइट को अचानक तकनीकी खराबी की वजह है वापस लौटना पड़ा। एयर इंडिया ड्रीमलाइनर के पायलट ने समय रहते ही विमान को आगे न ले जाने का फैसला किया और वापस हांगकांग उतार दिया। इस पूरी घटना के दौरान का ऑडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पायलट और एटीसी के बीच की बातचीत सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

पायलट को यह कहते हुए सुना जा सकता है, "हम आगे नहीं बढ़ना चाहते।" पायलट ने वापस लौटने का फैसला करने से पहले तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए हांगकांग के करीब रहने का अनुरोध किया। इस ऑडियो में पायलटों ने एटीसी को सूचित किया कि वे आगे नहीं बढ़ना चाहते और उन्होंने वापस लौटने की मंजूरी मांगी।

जहां करीब 90 मिनट की उड़ान के बाद हांगकांग लौटे एयर इंडिया ड्रीमलाइनर के पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) के बीच बातचीत का यह ऑडियो वायरल हो रहा है।

गौरतलब है कि विमान हांगकांग से दिल्ली जा रहा था और सोमवार को पायलटों को बीच हवा में तकनीकी गड़बड़ी का पता चलने के बाद विमान अपने मूल स्थान पर वापस लौट आया। विमान संख्या एआई 315 ने हांगकांग अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से सुबह करीब 9:30 बजे उड़ान भरी, लेकिन 90 मिनट के भीतर ही वापस लौट आया।

Air India Dreamliner returns to Hong Kong after suspected mid-air snag: Sources. @ShivaniPost with more details#News#Airlines#AIDreamliner@Sriya_Kundupic.twitter.com/vAXO13hVZ1