Atul Subhash Suicide Case: बेंगलुरु में 34 वर्षीय अतुल सुभाष आत्महत्या?, सोशल मीडिया पर #JusticeForRishi क्यों कर रहा ट्रेंड?

Atul Subhash Suicide Case: बेंगलुरु में 34 वर्षीय अतुल सुभाष ने आत्महत्या कर ली थी। उत्तर प्रदेश के रहने वाले अतुल ऑटोमोबाइल कंपनी के डिप्टी जनरल मैनेजर थे। सुभाष की आत्महत्या पर आक्रोश के बीच #JusticeForAtulSubhash के साथ #JusticeForRishi एक्स पर ट्रेंड कर रहा है। सोशल मीडिया पर लोग कमेंट कर रहे हैं। इस बीच ऋषि त्रिवेदी सुसाइड भी चर्चा में है। ऋषि त्रिवेदी के भाई ओमजी त्रिवेदी ने सोशल मीडिया पर वीडियो और फोटो शेयर किया है। भाई के लिए इंसाफ की मांग की है। भाई ओमजी त्रिवेदी के अनुसार ऋषि त्रिवेदी की भी कथित तौर पर उनकी पत्नी द्वारा किए गए "भावनात्मक दुर्व्यवहार" के कारण 27 दिसंबर 2023 को आत्महत्या कर ली थी।

My brother was a hardworking man who drove a taxi to meet her endless financial demands. He worked 12-14 hours a day, came home late at night, and still had to face her cruelty. She wouldn’t even cook for him and let him sleep hungry.— Omji Trivedi (@KarnTheReviewer) December 10, 2024

Even after a year, no FIR has been filed against her, and she has not been arrested. The day after my brother’s death, she came from her parents' home, created a scene, and demanded ₹5 lakhs from my father.— Omji Trivedi (@KarnTheReviewer) December 10, 2024

ओमजी ने सोशल मीडिया पर इस बात को उजागर किया है कि अतुल सुभाष की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार परिस्थितियां उनके भाई के मामले जैसी ही थीं। ओमजी ने एक पोस्ट में लिखा, "अतुल सुभाष की तरह, मेरे भाई को भी अपनी पत्नी शिखा अवस्थी द्वारा असहनीय उत्पीड़न के कारण अपनी जान लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। 27 दिसंबर, 2023 को क्रूरता को सहन करने में असमर्थ होकर जान दी।

Like Atul Subhash, my brother was also driven to take his own life due to unbearable harassment by his wife, Shikha Awasthi. On December 27, 2023, he committed suicide, unable to bear her cruelty anymore. #JusticeforRishi#ArrestShikhaAwasthi#JusticeForAtulSubhashpic.twitter.com/NJzXtPg4KS — Omji Trivedi (@KarnTheReviewer) December 10, 2024

She threatened that if we didn’t pay, she wouldn’t let us perform my brother’s last rites. She insulted us, shouted in the street, and hurled abuses at our family.



Despite this, the police took no action. I filed a complaint at the police station, but it was ignored.— Omji Trivedi (@KarnTheReviewer) December 10, 2024

बेंगलुरु में एक ऑटोमोबाइल कंपनी के डिप्टी जनरल मैनेजर अतुल सुभाष के भाई ने अपनी भाभी और उनके परिवार के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और कहा है कि उन्होंने उनके खिलाफ मामले वापस लेने के लिए 3 करोड़ रुपये की मांग की थी। मुन्नेकोल्लाल निवासी अतुल सुभाष सोमवार को अपने अपार्टमेंट के अंदर मृत पाए गए थे।

मृत्यु के बाद उनके भाई विकास कुमार ने सुभाष की अलग पत्नी निकिता सिंघानिया, उनकी मां निशा, भाई अनुराग और चाचा सुशील के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जिसके बाद मराठाहल्ली पुलिस ने उन पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया। अपनी शिकायत में, कुमार ने आरोप लगाया कि उसके ससुराल वालों की लगातार प्रताड़ना और मांगों ने सुभाष को किनारे कर दिया था।

सुभाष उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और उन्होंने 2019 में एक सॉफ्टवेयर पेशेवर निकिता से शादी की। बाद में वे अलग हो गए। सुभाष पर कई आरोपों के तहत नौ मामले चल रहे थे, जिनमें हत्या, दहेज उत्पीड़न, अप्राकृतिक यौन संबंध आदि शामिल थे। कुछ मामलों में उनके माता-पिता को भी आरोपी के रूप में नामित किया गया था।

