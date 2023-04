एनकाउंटर में अतीक अहमद के बेटे असद को मारा गिराने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी STF को सराहा

Highlights सीएम योगी ने शूटआउट में शामिल स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की टीम की तारीफ की मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक, योगी को प्रमुख सचिव (गृह) ने मुठभेड़ की जानकारी दी एनकाउंटर के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर बैठक ली

लखनऊ: गैंगस्टर से राजनेता बने अतीक अहमद के भगोड़े बेटे असद और उसके साथी गुलाम को एनकाउंटर में मार गिराने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को राज्य पुलिस और विशेष कार्य बल (एसटीएफ) के अधिकारियों की प्रशंसा की। झांसी में गुरुवार को मुठभेड़ में यूपी एसटीएफ ने दोनों को मार गिराया। सीएम योगी ने शूटआउट में शामिल स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की टीम की तारीफ की।

मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक, योगी को प्रमुख सचिव (गृह) ने मुठभेड़ की जानकारी दी। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री के समक्ष रिपोर्ट भी रखी गई थी। असद और उसके सहयोगी के एनकाउंटर के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर बैठक ली। सीएम योगी ने यूपी एसटीएफ के साथ-साथ डीजीपी, स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर और पूरी टीम की तारीफ की।

