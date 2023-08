बिहार: अटल बिहारी वाजपेयी पार्क का नाम बदलकर किया गया 'कोकोनट पार्क', भाजपा ने की नीतीश-तेजस्वी की आलोचना

Highlights बिहार के पटना में अटल बिहारी वाजपेयी पार्क का नाम बदलकर कोकोनट पार्क कर दिया गया है। भाजपा ने विकास को लेकर सीएम नीतीश कुमार और उनके डिप्टी तेजस्वी यादव की आलोचना की है।

पटना: बिहार में नया विवाद खड़ा हो गया है, जहां भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर पटना के कंकड़बाग में बने 'अटल बिहारी पार्क' का नाम बदलकर 'कोकोनट पार्क' कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद नित्यानंद राय ने इस घटनाक्रम को लेकर बिहार सरकार की आलोचना की और कहा कि यह कदम बेहद 'आपत्तिजनक' और 'बड़ा अपराध' है।

उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को उक्त बदलाव नहीं करने देने का आग्रह किया, साथ ही कहा कि तेजस्वी उनका (नीतीश कुमार) नाम भी बदल देंगे। राय ने कहा, "पटना के कंकड़बाग स्थित अटल बिहारी वाजपेई पार्क का नाम बदलकर कोकोनट पार्क किया जाना आपत्तिजनक और बड़ा अपराध है। वह भारत रत्न हैं। मैं नीतीश कुमार से आग्रह करता हूं कि वे तेजस्वी यादव को इसका नाम बदलने से रोकें।"

VIDEO | "The renaming of Atal Bihari Vajpayee Park to Coconut Park in Kankarbagh, Patna is objectionable and a big offence. He is Bharat Ratna. I urge Nitish Kumar to stop Tejashwi Yadav from renaming it," says Union minister @nityanandraibjp. pic.twitter.com/qZpPs3iK0S