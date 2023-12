Assembly Result 2023: तीन राज्य में जीत!, आज  कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, जानें शेयडूल

Highlights पीएम मोदी यहां पार्टी मुख्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं। कांग्रेस तेलंगाना में आगे है। भाजपा को पास इस राज्य में 8 सीट हैं।

Assembly Result 2023: चार राज्यों के विधानसभा चुनावों में से तीन में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के स्पष्ट बढ़त हासिल करने के बाद पार्टी सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार शाम कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मोदी यहां पार्टी मुख्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं।

निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश की 230 सीट में से भाजपा 161 सीट पर और छत्तीसगढ़ की 90 में से 55 सीट पर आगे है। राजस्थान में भाजपा 199 सीट में से 113 सीट पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस तेलंगाना में आगे है। भाजपा को पास इस राज्य में 8 सीट हैं।

#WATCH | Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan and Union Minister and BJP leader Ashwini Vaishnaw exchange sweets as the party leads in #MadhyaPradeshElection2023pic.twitter.com/H2zbIatcn5 — ANI (@ANI) December 3, 2023

#RajasthanElections2023 | BJP MP and candidate from Jhotwara, Rajyavardhan Singh Rathore leading by a margin of 11,732 votes after the fifteenth round of counting, garnering a total of 82,262 votes so far.



(File photo) pic.twitter.com/jIQQbIFVbC — ANI (@ANI) December 3, 2023

#WATCH | Telangana Congress President Revanth Reddy greets party workers celebrating the party's lead in the state elections pic.twitter.com/Bx2Q5ENh0s — ANI (@ANI) December 3, 2023

Web Title: Assembly Result 2023 Victory in three states PM Modi will address workers today BJP poised to sweep MP majority in Rajasthan, Chhattisgarh Congress ahead Telangana