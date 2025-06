विधानसभा चुनाव 2025ः 58 पर्यवेक्षक नियुक्त, एक्शन में कांग्रेस?, देखिए लिस्ट

Highlights बिहार में विधानसभा की 243 सीट हैं। सिलसिले में 58 पर्यवेक्षक नामित किये। अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है।

नई दिल्लीः बिहार में इस साल के उत्तरार्ध में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के वास्ते कमर कसते हुए कांग्रेस ने रविवार को इस सिलसिले में 58 पर्यवेक्षक नामित किये। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने चुनाव के लिए 58 पार्टी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की, जिनमें विंग कमांडर अनुमा आचार्य (सेवानिवृत्त), अली मेहंदी, अशोक चांदना, मनोज यादव, नदीम जावेद, शोएब खान, अखिलेश यादव, वीरेंद्र यादव जैसे नेता शामिल हैं। बिहार में पिछले विधानसभा चुनाव में 'महागठबंधन' के सबसे बड़े घटक दल राजद ने 144 सीट पर चुनाव लड़ा था और 75 सीट जीती थीं।

