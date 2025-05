विधानसभा चुनाव 2025ः पीएम बनने के बाद बिहार का 50वां दौरा?, बीजेपी नेताओं को चुनावी मंत्र, कहा-समाज के सभी वर्गों को संगठन में जगह मिले, देखें वीडियो

Highlights सुनिश्चित करना कि समाज के सभी वर्गों को संगठन में जगह मिले। दुनिया को भारत की वीरता से परिचित कराया है। अधिक समय तक रुकने का फैसला किया।

पटनाः बिहार के दो दिवसीय दौरे पर आये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को राज्य के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेताओं को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी का बिहार का यह 50वां दौरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने शाम को पटना में पार्टी के वीरचंद पटेल मार्ग स्थित कार्यालय में करीब एक घंटा बिताया, उसके बाद वह उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के आवास पर एक निजी समारोह में शामिल होने के लिए रवाना हुए और वहां से वह राजभवन में रात्रि विश्राम के लिए चले गए। भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पत्रकारों को बताया, ‘‘प्रधानमंत्री मोदी ने हमसे दो चीजों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है। पहला, लोगों को सरकारी योजनाओं के लाभों से अवगत कराना।

Patna airport gets a modern terminal building! This is great news for Bihar's progress.



Here are some glimpses from the new terminal. pic.twitter.com/bRSqgT8ajk— Narendra Modi (@narendramodi) May 29, 2025