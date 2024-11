Assembly Election Results 2024: महाराष्ट्र में एनडीए 110 और झारखंड में 35 सीट पर आगे, शुरुआती रुझान में महा विकास आघाड़ी कहां...

Highlights सभी मतगणना केंद्रों पर सुबह आठ बजे मतगणना शुरू हो गई। निर्वाचन आयोग की ओर से इस संबंध में अभी तक कोई बयान नहीं आया है। महायुति गठबंधन 110 सीट पर आगे है, जबकि एमवीए 85 सीट पर आगे है।

Assembly Election Results 2024 Live: महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन आगे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति 101 सीट पर आगे हैं और महा विकास आघाड़ी 70 पर आगे हैं। झारखंड विधानसभा में एनडीए 35 और सोरेन गठजोड़ 29 सीट पर आगे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मतों की गिनती शनिवार सुबह आठ बजे शुरू हो गई। इस चुनाव में सभी की निगाहें सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत महायुति और सत्ता में वापसी की कोशिश में जुटे महा विकास आघाड़ी (एमवीए) के बीच मुकाबले के नतीजे पर टिकी हैं।

#MaharashtraElection2024 | Initial trends by Election Commission come in, BJP and Shiv Sena of the Mahayuti lead on 1 seat each. pic.twitter.com/pWKxhXqsDx — ANI (@ANI) November 23, 2024

#WATCH | Ranchi | As the couting of votes is underway in Jharkhand and Maharashtra elections, BJP spokesperson Pratul Shah Deo says, "Not only the counting of votes has started in Jharkhand but a new era is also starting with the end of misrule of Soren govt. Hemant Soren is on… pic.twitter.com/uQzYaIgUI1— ANI (@ANI) November 23, 2024

एक चुनाव अधिकारी ने बताया कि राज्य के सभी मतगणना केंद्रों पर सुबह आठ बजे मतगणना शुरू हो गई। टीवी चैनलों की रिपोर्ट के अनुसार, मतगणना के शुरुआती रुझान में भाजपा के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन 110 सीट पर आगे है, जबकि एमवीए 85 सीट पर आगे है। निर्वाचन आयोग की ओर से इस संबंध में अभी तक कोई बयान नहीं आया है।

#WATCH | Counting of votes for #JharkhandElection2024 underway. Visuals from a counting centre in Ranchi. pic.twitter.com/jPO9IirWBU — ANI (@ANI) November 23, 2024

अधिकारी ने बताया कि मतगणना केंद्रों पर अधिकारियों ने सबसे पहले डाक मतपत्रों की जांच और गिनती शुरू की, जबकि ईवीएम मतों की गिनती सुबह 8.30 बजे शुरू हुई। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 20 दौर की मतगणना होगी। नांदेड़ लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए मतों की गिनती भी सुबह आठ बजे शुरू हुई।

#WATCH | BJP leader Zafar Islam says, "BJP will get century and Mahayuti will get double century in Maharashtra. In Jharkhand, we will get a winning half-century..." pic.twitter.com/EUYV7qvkk2 — ANI (@ANI) November 23, 2024

मतों की गिनती के लिए कुल 288 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। एक अधिकारी ने बताया कि कुल 288 मतगणना पर्यवेक्षक प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की निगरानी करेंगे, जबकि नांदेड़ लोकसभा उपचुनाव में मतगणना की निगरानी के लिए दो पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया गया है।

महायुति गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी ने 149 विधानसभा सीट पर, शिवसेना ने 81 सीट पर और अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने 59 निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवार उतारे थे। विपक्ष के एमवीए गठबंधन में, कांग्रेस ने 101 उम्मीदवार, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने 95 और राकांपा (शरदचंद्र पवार) ने 86 उम्मीदवार खड़े किए।

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) एवं ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) जैसी पार्टी ने भी चुनाव लड़ा, जिसमें बसपा ने 237 उम्मीदवार और एआईएमआईएम ने 17 उम्मीदवार खड़े किये। वर्तमान राज्य विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है।

झारखंड विधानसभा चुनाव के तहत 81 विधानसभा सीट के लिए मतगणना शनिवार सुबह आठ बजे शुरू हो गयी। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। राज्य में चुनाव दो चरण में 13 और 20 नवंबर को हुए थे। कुल 81 सीट में से 43 निर्वाचन क्षेत्रों में पहले चरण में मतदान हुआ, जबकि दूसरे चरण में 38 सीट पर मतदान हुआ।

एक अधिकारी ने कहा, ‘‘सभी 24 केंद्रों पर सुबह आठ बजे मतगणना शुरू हो गई। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जा रही है। ‘इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन’ (ईवीएम) के जरिए डाले गए मतों की गिनती सुबह साढ़े आठ बजे शुरू होगी और पहला रुझान सुबह साढ़े नौ बजे तक आने की संभावना है।’’

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के. रवि कुमार ने बताया कि मतगणना शाम चार बजे तक पूरी हो जाने की संभावना है। उन्होंने बताया कि सबसे कम 13 दौर में मतगणना तोरपा विधानसभा क्षेत्र में होगी, जबकि चतरा सीट के लिए सबसे अधिक 24 दौर में मतगणना होगी।

एक अन्य अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन अधिकारी और जिला चुनाव अधिकारी को छोड़कर किसी को भी मतगणना केंद्रों के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं है। सभी केंद्रों पर मतगणना के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं।

Web Title: Assembly Election Results 2024 Live NDA ahead in Maharashtra seat 110 and Jharkhand 35 seats where is Maha Vikas Aghadi in initial trends