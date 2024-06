Arunachal Pradesh Assembly Election Results 2024: एक-एक विधानसभा सीट पर आगे है बीजेपी और एनपीपी

Highlights अरुणाचल प्रदेश में 50 विधानसभा सीट के लिए मतगणना रविवार को कड़ी सुरक्षा के बीच जारी है। अरुणाचल प्रदेश में चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए मतदान एक साथ हुआ था। इस पूर्वोत्तर राज्य में 60 विधानसभा सीट और दो लोकसभा सीट हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 10 विधानसभा सीट पहले ही निर्विरोध जीत ली है।

ईटानगर: अधिकारियों ने रविवार को कहा कि डाक मतपत्रों की गिनती से उपलब्ध शुरुआती रुझानों के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा एक विधानसभा सीट पर आगे चल रही है, जबकि नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) एक निर्वाचन क्षेत्र में आगे है।

चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, भाजपा के त्सेतन चोम्बे की कलाक्तांग निर्वाचन क्षेत्र में आगे चल रहे हैं, जबकि एनपीपी उम्मीदवार येशी त्सेवांग और स्वतंत्र उम्मीदवार तेनज़िन न्यिमा ग्लो क्रमशः दिरांग और थ्रिज़िनो-बुरागांव में आगे हैं।

