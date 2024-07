Assembly bypolls Election Results 2024 LIVE: कांग्रेस 5, टीएमसी 4 और भाजपा, आप, डीएमके और जदयू 1-1 सीट पर आगे, देखें लाइव अपडेट

Highlights Assembly bypolls Election Results 2024 LIVE: कुछ विधायक के इस्तीफा देने के बाद चुनाव हुए थे। Assembly bypolls Election Results 2024 LIVE: कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है। Assembly bypolls Election Results 2024 LIVE: कांग्रेस ने कभी भी इस सीट पर जीत हासिल नहीं की है।

Assembly bypolls Election Results 2024 LIVE: भारत के सात राज्यों की कुल 13 सीटों पर वोटों की गिनती आज (13 जुलाई) शुरू हो गई। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद पहली चुनावी लड़ाई है। नतीजों का राज्य के सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के राजनीतिक भाग्य पर असर पड़ने की संभावना है। निधन के कारण खाली हुई सीटों को भरने के लिए पश्चिम बंगाल (4 सीटें), हिमाचल प्रदेश (3 सीटें), उत्तराखंड (2 सीटें), मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार और पंजाब (प्रत्येक 1 सीट) में उपचुनाव हुए थे। कुछ विधायक के इस्तीफा देने के बाद चुनाव हुए थे।

Bye Election to Assembly Constituencies: Congress leading on Dehra, Hamirpur and Nalagarh seats of Himachal Pradesh. Congress is also leading on Badrinath and Manglaur seats of Uttarakhand



TMC leading on Raiganj, Ranaghat Dakshin, Bagda, and Maniktala seats of West Bengal. AAP…

विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव: 13 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस 5 सीटों पर आगे है। टीएमसी 4 सीटों पर आगे है। बीजेपी, डीएमके, आप और जेडीयू एक-एक सीट पर आगे है। हिमाचल प्रदेश की देहरा, नालागढ़ सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर और मध्य प्रदेश की अवरवारा सीट पर भी कांग्रेस आगे चल रही है।

Bye Election to Assembly Constituencies: Out of 13 Assembly seats, Congress is leading on 5 seats, TMC is leading on 4 seats, BJP, DMK, AAP and JDU are leading on one seat each.



Congress leading on Dehra, Nalagarh seats of Himachal Pradesh. Congress is also leading on Badrinath…

पश्चिम बंगाल की रायगंज, राणाघाट दक्षिण, बागदा और मानिकतला सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। पंजाब की जालंधर पश्चिम सीट पर AAP आगे चल रही है। बिहार की रुपौली सीट पर जेडीयू आगे चल रही है। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। तमिलनाडु की विक्रवंडी सीट पर डीएमके आगे चल रही है

हिमाचल प्रदेश में जहां मौजूदा निर्दलीय सदस्यों के इस्तीफे के कारण उपचुनाव जरूरी हो गया था, जो बाद में भाजपा में शामिल हो गए। कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर कांगड़ा जिले के देहरा से चुनाव लड़ रही हैं।

कांग्रेस ने कभी भी इस सीट पर जीत हासिल नहीं की है। मुख्यमंत्री ने भाजपा उम्मीदवार होशियार सिंह के खिलाफ मैदान में उतरे कमलेश ठाकुर की जीत सुनिश्चित करने के लिए दो अन्य सीटों की तुलना में देहरा में आक्रामक प्रचार किया।

Bye Election to Assembly Constituencies: The counting of votes for the 13 Assembly seats spread across 7 states is underway.



As per initial trends by ECI, BJP candidate from Himachal Pradesh's Dehra Assembly constituency, Hoshyar Singh is currently leading.



Congress… pic.twitter.com/s7MbqjOkKj — ANI (@ANI) July 13, 2024

