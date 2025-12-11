Assam: गुवाहाटी में कमर्शियल बिल्डिंग में लगी आग, 24 घंटों से ज्यादा समय से बुझाने की कोशिश, कई एजेंसियां बचाव कार्य में जुटी

Assam: मंगलवार को सुबह करीब 1:30 बजे गुवाहाटी के जीएस रोड इलाके में छह मंजिला सोहम एम्पोरिया कमर्शियल बिल्डिंग और SBI के ऑफिस में भीषण आग लग गई। करीब 24 घंटे की लगातार कोशिशों के बाद, फायर ब्रिगेड, NDRF, SDRF की टीमों ने गुवाहाटी रिफाइनरी की टीमों की मदद से आग पर काबू पाया और स्थिति को कंट्रोल में किया।

Assam: असम के गुवाहाटी में एक व्यावसायिक परिसर में लगी भीषण आग पर 33 घंटे से अधिक समय तक काबू नहीं पाया जा सका जबकि दमकल की दो दर्जन से अधिक गाड़ियां आग बुझाने के लिए प्रयास कर रही हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एबीसी प्वाइंट स्थित ‘स्वागत स्क्वायर कॉम्प्लेक्स’ में मंगलवार देर रात लगभग साढ़े 12 बजे आग लगी। इस बहुमंजिला इमारत में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) का जोनल कार्यालय, वाणिज्यिक शाखा, प्रीमियम बैंकिंग शाखा और ‘सोहम एम्पोरिया’ नामक एक शॉपिंग मॉल स्थित है।

अधिकारी ने बताया कि दमकल की 25 से अधिक गाड़ियां 33 घंटे से अधिक समय से आग बुझाने के प्रयास में लगी हुई हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय वायु सेना, सेना और गुवाहाटी रिफाइनरी से भी जल आपूर्ति गाड़ियां आग बुझाने के प्रयासों में शामिल हुईं, जबकि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) को उनकी अत्याधुनिक मशीनों के साथ सहायता के लिए बुलाया गया। गुवाहाटी के अलावा मोरीगांव, कामरूप और नलबाड़ी जिलों से भी दमकल गाड़ियां आ चुकी हैं, जबकि दरांग से भी पानी से भरी गाड़ियां रास्ते में हैं।

अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, “छठी मंजिल पर आग अब भी भयंकर रूप से लगी हुई है। हम इसे बुझाने की कोशिश कर रहे हैं।’’ उन्होंने बताया कि दूसरी मंजिल से भी धुआं उठ रहा है, जहां शॉपिंग मॉल के गोदाम में आग लगी थी। एक अन्य अधिकारी ने बताया, “आग अब इमारत के पिछले हिस्से में लगी हुई है। हालांकि, निर्माण के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन न करने के कारण दमकल गाड़ियां पीछे तक नहीं पहुंच पा रही हैं।”

उन्होंने बताया कि संबंधित अधिकारियों ने इतने बड़े व्यावसायिक परिसर की अनुमति देते समय आवश्यक सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं किया। अधिकारी ने बताया कि अब तक केवल एक दमकलकर्मी को मामूली चोट आई है, जिसका गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में इलाज किया गया है।

दमकल एवं अग्निशमन विभाग के अधिकारी ने बताया, “मंगलवार देर रात के बाद आग लगने की सूचना मिलते ही हमारे कर्मी 15 मिनट के भीतर मौके पर पहुंचे। हम आग फैलने से रोकने में सफल रहे।” उन्होंने बताया, “आग मॉल की दूसरी मंजिल पर स्थित गोदाम में लगी, जहां बड़ी मात्रा में ज्वलनशील सामग्री और कपड़े रखे हुए थे।”

असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) ने एक बयान में बताया कि दमकलकर्मी आग को फैलने से रोकने और उसे नीचे की मंजिलों तक पहुंचने से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। बयान के मुताबिक, “कम दृश्यता और घने धुएं के कारण, शुरुआती चरण में आग पर प्रभावी ढंग से काबू नहीं पाया जा सका। भवन परिसर और आसपास के क्षेत्रों को सुरक्षित कर लिया गया है। सुरक्षा के लिए निकासी प्रोटोकॉल शुरू कर दिए गए हैं।”

प्राधिकरण ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, प्रभावित मंजिलों में काफी नुकसान का संकेत मिला है लेकिन आग पर पूरी तरह काबू पाने के बाद विस्तृत आकलन किया जाएगा। आग लगने का कारण अब तक अज्ञात है।

